Baník je v Turecku. Baroš rozdával selfie, Páník klábosil s Lavičkou | iSport.cz

PŘÍMO Z TURECKA | Oděni do triček z klubového fanshopu vyrazili fotbalisté Baníku v sobotu ráno na soustředění do Turecka. Z Vídně odcestovali v jednom letadle společně se slovenským Trenčínem, do pětihvězdičkového hotelu v Side dorazili až kolem 21 hodin místního času. V pondělí ráno je čeká první trénink, odpoledne hned zápas proti Pogonu Štětín. „Je to hrozně rychlé, aspoň nebudou mít hráči čas na blbosti,“ usmívá se trenér Bohumil Páník.