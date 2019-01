Baník vyhrál i na vodě. Takhle má být celý týden, obává se Fleišman | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA TOP podzimní góly BANÍKU: Nestárnoucí král Baroš, krásné dělovky i kombinace VŠECHNA VIDEA ZDE

Byl to vůbec fotbal, nebo už spíš vodní pólo?

„V prvním poločase si kluci ještě aspoň dokázali trochu přihrát, ve druhém už se tam voda držela fakt hodně. Ale oba týmy to měly stejné, my jsme to zvládli líp, dali jednu branku a zvítězili.“

Stadionem se rozléhaly pokyny trenéra, ať hrajete jednoduše. Na tomto terénu to asi jinak nejde, že?

„Nejjednodušší je nakopnout míč na útočníka, který to buď prodlouží, nebo pak musíme sebrat odražený balon. Pak to dostat do lajny a znovu před bránu. Kombinace na tom určitě hrát nešla.“

K výhře jste přispěl pěkným gólovým centrem...

„Už asi nešlo co vymýšlet, snažil jsem se to jen nastřelit před bránu. A abych pravdu řekl, tak ani nevím, jak to tam Bolfík (Jakub Bolf) dostal. Ale i takový gól se počítá, stejně jako výhra.“

Čtvrtá ze čtyř zápasů. Povzbudí to?

„Určitě, a ještě víc nás povzbudí to, že jsme nedostali žádnou branku. Myslím, že je ještě na čem pracovat, ale je to fajn. Blbé je, že jsme koukali na předpověď počasí a takhle tady má být celý týden... Tak uvidíme, jak to nakonec bude vypadat.“

Člověk nemá náladu ani na procházku k moři, co?

„Já jsem se na soustředění nikdy moc neprocházel. Spíš se snažím odpočívat, ale je fakt, že by bylo příjemnější trénovat v trochu lepším počasí.“

Spoluhráči na tribuně si dělali srandu, že bojujete jak drak, protože hrajete o novou smlouvu...

(směje se) „Mám smlouvu do léta, je tam nějaká opce. Ale určitě si tady s Markem (Jankulovským) sedneme a řekneme si, co bude dál.“

