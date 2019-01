Kuzmanovič zažil apokalypsu, pak gól za Baník. Zvláštní den, smál se | iSport.cz

Poláci ukázali kvalitu. Těžký zápas, že?

„Hodně. Silný soupeř, navíc ty podmínky na začátku, kdy hodně foukalo, nebyly jednoduché. Přesto jsme toho využili, dali dva góly, bohužel jsme si pak nechali dát tři góly, což je velká chyba. Naštěstí to kluci v závěru aspoň srovnali, neprohráli jsme.“

Pozitivem je i váš první gól v dresu Baníku, ne?

„Samozřejmě jsem za gól rád, budu muset něco zaplatit. Na to se těším, ale nepodal jsem optimální výkon. Z toho radost nemám.“

Branka padla po dobrém presinku, kdy Daniel Holzer napadal brankáře, jenž následně udělal chybu. Takhle chcete hrát?

„Je to věc trenéra, asi to bude určovat podle soupeře, ale určitě je to jedna z variant. V prvním poločase se nám to dařilo, dostávali jsme je pod tlak. Navíc hráli proti větru, takže měli problém s odkopy. Vytvořili jsme si z toho pár zajímavých situací. Holzi gólmana výborně vypresoval, ten to ztratil a já už jsem dohrával do prázdné.“

Při příchodu do Baníku jste prohlásil, že jedním ze snů je hrát vedle Milana Baroše. Tak jaké to je?

„Nějaké situace jsme tam měli, ale chce to ještě čas. Soupeř byl kvalitní, do toho ty podmínky, na nějaký extra ťukes to nebylo. Bojovali jsme, v presinku to fungovalo.“

A ten pocit hrát vedle legendy?

„Skvělý! Navíc obránci si ho všímají, láká na sebe stopery a ostatní mají víc místa. Bary umí podržet míč, mluví na hřišti, pomáhá ostatním, je to velká persona. Protihráči z něj mají respekt a naopak spoluhráčům pomáhá.“

Jinak to byl ale bláznivý čtvrtek, že? Cesta do Beleku, zrušený zápas, hodiny v autobuse a nakonec přece jen utkání...

„Byl to strašně zvláštní den. Těšili jsme se na zápas, protože dopolední počasí vypadalo v klidu. Foukal trochu vítr, ale nic hrozného se nedělo. Pak jsme se blížili hřišti a z autobusu jsme viděli úplnou apokalypsu. To bylo fakt šílené! (směje se) Hřiště bylo úplně pod vodou, nešlo by hrát. Byly blesky, hromy, vítr, bouřka... Tak jsme se vrátili do hotelu, chystali jsme se na náhradní trénink, ale pak jsme se dozvěděli, že soupeř přijel k nám a bude se hrát, protože tady jsou podmínky lepší. Po třech hodinách jsme vylezli z busu, rychle se nachystali a šli jsme na to.“

V minulých dnech byl Baník blízko přestupu Davida Puškáče a poté Libora Kozáka, dvou útočníků, které dobře znáte z Opavy. Lákal jste je?

„Oba znám, s Puškym jsem hrál a Libor s námi po zranění párkrát trénoval. Jsou to kvalitní fotbalisté, ale u Libora jsem se to dozvěděl, až když bylo jasné, že jdou jinam. Pomohli by, ale rozhodli se pro jinou cestu. A my máme taky kvalitní útočníky, takže nás to nijak nezlomí.“

Aspoň nemáte ještě větší konkurenci...

„Konkurence je dobrá věc. (usmívá se) Když se podíváte na soupisku, je tady velká tlačenice. Věřím, že jaro zvládneme.“