Koller pomáhal Stanciovi do Sparty: Jeho odchod? Mrzí mě to | iSport.cz

Když před rokem vyplavalo na povrch, že pomáhá Spartě s příchodem Stancia, bylo kolem toho živo. Někdejší český reprezentant využil svých známostí v belgickém Anderlechtu a zástupce Pražanů informoval o tom, v jakém stavu se rumunský reprezentant nachází. I na základě jeho rad Letenští vytáhli z banku 3,75 milionu eur (96 milionů korun) a udělali ze Stancia nejdražší posilu v historii české ligy.

Nyní však 45letý internacionál musí sledovat z Francouzské riviéry, kde trvale žije, jak 25letý záložník opouští Spartu a míří do saúdského Al Ahlí, které jej přivábilo na roční plat 2,5 milionů eur ročně (cca 64 milionů korun) a do Prahy hodlá poslat fixní částku 7,7 milionu eur (198 milionů korun) + tučné provize z dalšího prodeje.

„Mrzí mě to, protože hráč s jeho kvalitou a věkem by měl hrát kvalitní ligu v Evropě a ne odcházet do Arábie. Paradoxně jsem byl u jeho příchodu do Sparty, zjišťoval jsem pro klub různé informace v Belgii, takže mě to mrzí o to víc. Myslím si, že to bude pro tým velká ztráta,“ říká.

Stanciova roční epizoda ve Spartě: Krásné góly i zkrat v Plzni. Kdo ho nahradí? 720p 360p REKLAMA

Jaké jsou podle Kollera hlavní příčiny Stanciova odchodu?

„Na českou ligu je to velmi nadstandardní hráč, ale ve Spartě si to představoval asi trochu jinak. Chtěl hrát o titul, vyhrávat trofeje,“ přemítá Koller nad tím, proč bere Stanciu nohy na ramena.

„Prostředí v týmu asi nebylo dobré a on si to vyhodnotil tak, že bude lepší, když odejde. To samé nejspíš platí o klubu, když ho pustí a nedělá drahoty. Sparta chce mít v kádru hráče, kteří za ni budou bojovat. A když se naskytl takový výhodný obchod, klub na tom vydělá, tak proč ne. Navíc si za ty peníze může Sparta přivést třeba hráče z české ligy, které doplní pár kvalitními cizinci,“ myslí si.

Velkým favoritem na obsazení Stanciova místa je Bořek Dočkal, který s Letenskými trénuje na soustředění ve španělské Marbelle, ale stále je smluvně vázán v čínském klubu Henan Jianye. Ten za něj požaduje stejné odstupné, které před dvěma lety inkasovala Sparta, což znamená 229,5 milionu korun. A to už se sparťanskému vedení tolik nezamlouvá.

„Bořek dobře zná prostředí, je přirozený lídr a je vidět, že má Spartu rád. Ale je otázka jeho ceny. Je to opravdu velká částka a je mu už 30 let. Kdyby stál míň, tak bych ho určitě bral,“ dodává Koller.