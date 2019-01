Moje nejlepší příprava, raduje se talent Sáček. Tělo si léčil v Belgii | iSport.cz

Pokud se dotáhne odchod Nicolae Stancia do Saudské Arábie, ubude mu jeden z konkurentů. A záložník Michal Sáček bude mít do letenské základní sestavy znovu o krok blíž. Už takhle buší na její dveře, zaujal v přípravném střetu s Dynamem Kyjev a ze sparťanského tábora na něj míří jen chvála.

Projevuje se na vaší pohodě, že vás nelimitují žádné zdravotní problémy?

„Samozřejmě, moc si to užívám. Zdraví je to nejdůležitější, co člověk má. Jsem rád, že mi drží a nic mě nebrzdí. Všechno běží tak, jak má.“

Snažil jste se po podzimu něco změnit, aby se obtíže neopakovaly?

„Hned po konci podzimu jsem odjel se svým manažerem na kliniku do Belgie, kde jsme se zaměřili na konkrétní části těla. Věřím, že i tohle mi pomohlo.“

Z vašeho pohledu tedy nejlepší příprava, jakou jste ve Spartě zažil?

„Určitě jedna z nejlepších. I tím, že jsem zdravý a nic mi nebrání, abych naplno trénoval. Zároveň je asi nejtěžší, trénujeme hodně. To jsme ale potřebovali. Věřím, že nám to jenom pomůže.“

Jaký máte dojem z mužstva?

„Jenom pozitivní. Zvládli jsme zatím všechny zápasy. Už je znát i styl, kterým se chceme prezentovat. Věřím, že až to v únoru vypukne, budeme nachystaní.“

Je pro vás důležité, že jste v přípravě zatím vyhráli úplně vše?

„Určitě. Ze začátku jsme neměli nejtěžší soupeře, ale nám pomůže každá výhra. Mužstvo to vždycky nakopne.“

Jak vnímáte svou pozici v boji o základní sestavu?

„Bojuju, bojuju. (usměje se) Konkurence je tu obrovská, nejen ve středu hřiště. Dělám všechno pro to, aby moje vytíženost na jaře byla co největší.“

Jak se změnila nálada v kabině oproti závěru podzimu?

„Když jsme se na podzim loučili, nebylo to ono. Teď se to úplně obrátilo, je vidět, že si to sedá. Tvoří se opravdu dobrá parta, tak snad nám to vydrží.“