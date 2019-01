Stanciu už se fotil v Arábii s fanoušky. Podíl z přestupu dostane i Anderlecht | iSport.cz

Nicolae Stanciu už se fotil na letišti v Džiddě s příznivci Al Ahlí, následovat by měla lékařská prohlídka a podpis smlouvy • twitter.com/alahli_fc

Přihořívá. Záložník Nicolae Stanciu už dorazil do Saúdské Arábie, kde by se měl podrobit lékařské prohlídce a podepsat smlouvu s tamním Al Ahlí. Na rumunského reprezentanta na letišti čekalo několik nadšených fanoušků, kteří jej ověnčili klubovou šálou, a on se nimi na oplátku vyfotil.