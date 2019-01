Plzeňský boss Šádek: Matoušek byl přes závit, proč nepustil Krmenčíka? | iSport.cz

Fotbalová Plzeň prožila úspěšný podzim. Zejména co se týče přísunu financí do klubu. Z Ligy mistrů vygenerovala téměř 800 milionů korun. Navíc udržela střelce Michaela Krmenčíka, o nějž mělo zájem několik zahraničních klubu, ale zároveň přivedla hned tři zahraniční posily, což nebylo pro západočeský celek zvykem. „Tuzemský a slovenský fotbal už nenabízí tak širokou škálu hráčů. Také Viktorka se musí učit být mezinárodní, jinak by zůstala jen malou Plzní,“ řekl v rozhovoru pro sport.cz šéf Viktorie Plzeň Adolf Šádek.