Ščasného štvala agresivita Bulharů: Takhle se v přáteláku hrát nedá | iSport.cz

Vyhráli jste i v posledním přípravném zápase. Převládá tedy spokojenost?

„Samozřejmě jsme spokojení, že jsme zápas zvládli. Soupeř měl hlavně individuálně velkou kvalitu. Věděli jsme z jejich utkání s Plzní, že hrají strašně agresivně a jsou dobří na balonu. Mohli jsme vést 2:0, kdybychom v první půli jednu situaci vyřešili lépe. My jsme místo toho prohrávali, což mi vadilo. Ale jsem rád, že jsme ve druhém poločase dokázali otočit, panuje spokojenost. Na druhou stranu musíme zůstat nohama na zemi, je to jen příprava. Teď to musíme potvrdit v lize. Příprava proběhla dobře, chceme na ni navázat.“

Překvapilo vás, jak ostře soupeř do utkání šel?

„Myslím, že tam byly zákroky, které by v přípravě být neměly. Rozhodčí to měla ohlídat, ale byl to velký problém. Do teď jsme byli spokojení se sudími, kteří pískali na vysoké úrovni. Zrovna v tomto zápase, kdy jsme se báli nebezpečných zákroků, to ta slečna bohužel nezvládala. Ale tak to je, byl to dobrý test a nakonec je největší úspěch, že se nikdo nezranil.“

Martin Frýdek se v přípravném duelu proti CSKA Sofia dostal do konfliktu s protihráči, situaci se snažil uklidnit Michal Sáček







Těší vás, že jste dokázali vyhrocený duel za nepříznivého stavu otočit?

„Jasně, je to důležité. Hráče jsme nabádali, ať se nenechají vyprovokovat. Byla to jedna z hlavních věcí, které jsme říkali o poločase. Ať hrají rychle, dávají míč od nohy a nenechají se vyprovokovat k nějakému hrubému faulu. Soupeř tam měl zákroky, které byly za hranicí. Takhle se v přáteláku hrát nedá.“

Poslal jste do utkání sestavu, která by mohla vyběhnout i k prvnímu jarnímu duelu v lize?

„Tvrdit, že bude sestava výrazně odlišná, by byl nesmysl. Může se cokoli změnit, třeba na jednom postu, ale velké změny nečekám.“

Jak jste byl spokojený s výkonem mladého stopera Dominika Plechatého?

„My jsme v přípravě i s ohledem na to, že Costa nemůže hrát kvůli kartám v prvním zápase, hledali složení stoperské dvojice. Plechatý se jeví velmi dobře. Hraje sebevědomě, s drobnými chybami, kterých se ale nevyvarovali ani ostatní, to zvládl s přehledem. Všichni víme, že jedna věc jsou přátelské zápasy, ale výkony musí potvrdit hlavně na Spartě v domácím prostředí. To často bývá pro hráče složitější, ale nic neukazuje na to, že by to neměl zvládnout.“

Proč do utkání nezasáhl útočník Benjamin Tetteh?

„Měl malý zdravotní problém, ve středu i ve čtvrtek ale trénoval, tak věřím, že bude v pořádku.“

