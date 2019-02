Fitzel o střelecké bídě Plzně: Musíme počkat na ligu. Bakoš to umí zbláznit | iSport.cz

Jak generálku hodnotíte?

„Remíza 2:2, z tohoto pohledu nejsme tolik spokojení. Nás ale nejvíc zajímal způsob hry. V prvním poločase nás soupeř zaskočil, navíc jsme hráli proti větru. Nebyly tam věci, které jsme chtěli vidět. Ve druhém poločase jsme se po prostřídání dostali víc do zápasu, měli jsme příležitosti. Utkání splnilo účel, ale s výhrou by to bylo příjemnější.“

Po změně stran jste zahodili celou řadu šancí. Potvrdilo se, že koncovka je největší bolestí?

„Samozřejmě. Když se podíváme na všechny zápasy, je to přesně to, co nás trápí. Věřili jsme, že to v generálce zlomíme, ale asi musíme počkat na první ligové utkání.“

Během soustředění ve Španělsku jste nevyhráli ani jednou. Je to alarmující?

„Po zkušenostech, které mám, tak přípravné zápasy jsou vždy nějaké. Když jsou v přípravě samá vítězství, jde tým do ligy možná až moc sebevědomý. Z tohoto pohledu je lepší vstoupit do soutěže s pokorou.“

V obou brankách měl prsty střídající veterán Marek Bakoš. Jak je pro vás důležitý?

„Baky přesně ukázal, proč je pro nás důležitý. Když naskočí na 15-20 minut, tak do toho dá srdíčko. Umí to zbláznit, udělá nějakou akci, dá přihrávku, gól.“

I proto jste si ho v zimě stáhli z hostování?

„Končilo mu, tak jsme si ho vzali zpět. Tím, že jsme prodali Řezníčka do Belgie, tak je pro nás jedním ze tří útočníků.“

