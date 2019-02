Šéfové Zlína o náhlém konci Bílka, budoucnosti klubu i výběru posil | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Grygera už odchod Bílka neřeší. Co rozhodlo pro Pivarníka a přijde Vukadinovič? VŠECHNA VIDEA ZDE

Když shání Plzeň či Slavia posily, často dohlédnou až do Zlína. Vyberou si, dobře zaplatí a Zdeněk Červenka má radost. Ekonomickou stabilitu vždy staví na první místo nad výsledky. „Ve fotbale jsem nikdy nikomu nedlužil,“ říká ve dvojrozhovoru pro iSport Premium. S Grygerou sedí v luxusním hotelu Kaya Palazzo v tureckém Beleku, kde šestý tým FORTUNA:LIGY v neděli končí soustředění. Co říkají oba muži na „útěk“ Michala Bílka do Kazachstánu? I o tom šla řeč.



Popište anabázi kolem náhlého odchodu kouče Michala Bílka k reprezentaci Kazachstánu.

Červenka: „Někdy v pátek večer mi zavolal nějaký člověk. Mluvil anglicky, ale slyšel jsem, že z dálky někdo hovoří rusky a on to do telefonu překládá. V sobotu jsem volal Michalovi, jestli o té možnosti z Kazachstánu ví. Říkal, že mu něco takového říkal agent.“

Grygera: „V sobotu jsme měli zápas a v neděli se to celé z jejich strany oživilo. Michal nás požádal, jestli by tam mohl na dva dny letět. V úterý se vrátil a ve středu bylo hotovo.“

Červenka: „Celou dobu nám říkal, že si myslí, že to nedopadne. Já jsem naopak cítil, že dopadne. Nevím, z čeho vycházel. Možná si myslel, že tam je pět kandidátů a on je jen jedním z nich.“



Měli jste z toho těžkou hlavu?

Červenka: „Ani ne. Přijímám to tak, že co se má stát, to se stane. Už je to pryč. V žádném případě jsme ho nepřemlouvali, ani jsme mu odchod nedoporučovali. Asi to byla taková nabídka, kterou nemohl odmítnout. On to nechal trošku na nás, ale bylo z něj cítit, že má velkou chuť jít. Nedovedu si představit, že bychom mu v tom zabránili a pokračoval by u nás dál. Nemyslím, že by pracoval s menším nasazením, ale nějakou stopu by to na našem vztahu zanechalo. Už to, že chtěl odejít, ho trošku narušilo. To je normální, ať chceš nebo nechceš.“

Grygera: „Vrátil se s tím, že je tam domluvený a teď bylo na nás, zda se domluvíme, nebo ne.“

Červenka: „Chtěli jsme, aby se všechny tři strany sešly ve Vídni, ale k tomu nedošlo. Tím se to trošku zkomplikovalo. Nějaké odstupné jsme dostali, ale tohle nebyla klíčová věc. Musím říct, že kazachstánský svaz během pár dnů poslal všechno, co měl. Všechna čest.“



V klubu byl Bílek krátce, ale úroveň hry zvedl. Pochvalujete si, že jste na něj v létě vsadili?

Červenka: „Mám pocit, že byl předtím zavátý pouštním pískem, a kdybychom ho odtud nevytáhli, není dnes v Kazachstánu. (usmívá se) Myslel jsem si, že když přivedeme bývalého reprezentačního trenéra, bude to vnímáno pozitivně. Jenže sedmdesát procent ohlasů bylo v duchu, že si kopeme hrob a můžeme spadnout do druhé ligy. Osobně jsem Michala neznal.