České kluby v přípravě: Kraluje Sparta, chytily se posily, Baroš bez gólu | iSport.cz

Zdeněk Ščasný, trenér: „Za poslední dobu, co jsme jezdili, to bylo asi jedno z nejlepších soustředění. Obecně jsem spokojen s přístupem všech hráčů, kromě toho, že pracovali, tam vždy bylo ještě něco navíc.“

Nikola Jankovič si kvůli zranění do konce sezony nezahraje, čeká ho operace • Foto FK Jablonec

– Tým brzdila zranění, do sobotní generálky nezasáhly zimní posily González s Hadaščokem.

Roman Skuhravý, trenér: „Na podzim nebyl nikdo z nás spokojený, proto jsme se rozhodli, že tým přebudujeme se vším všudy. Odrazili jsme se od změny způsobu hry a především myšlení, snad si to přeneseme i do ligy.“

Jindřich Trpišovský, trenér: „Kdybych chtěl najít na soustředěních něco špatného, tak kromě větru a mého zranění se nedá. Z toho pohledu to byla určitě mimořádně vydařená příprava.“

+ Vítězství proti silnému Partizanu Bělehrad a brzké i úspěšné začlenění Libora Kozáka do kádru.

Teplice (8. místo v lize, 80% úspěšnost v přípravě)

Odehrané zápasy: Oberlausitz 5:1, Táborsko 6:1, Varnsdorf 5:1, Gornik 2:0, Rigas 1:3

5 zápasů: 4 – 0 – 1, skóre 19:6

Nejlepší střelec: Patrik Žitný 6

Stanislav Hejkal, trenér: „Odchod Krále? Může to být problém, to nezastíráme. Nebál se míč vyvézt, rozdat. Ale je to pravonohý hráč, nám hrál nalevo. Rozhlížíme se po levonohém stoperovi.“

+ Výsledkově se příprava vydařila. Povedlo se znovu nakopnout Patrika Žitného a natrénovat tříobráncový systém.

– Kromě Kuchty nepřišel žádný jiný útočník. Zřejmě se čeká, jestli někoho neuvolní Sparta či Slavia.