Golgol ze Sparty do Baníku? Kluby se zatím neshodly, ve hře je i cizina | iSport.cz

Jestliže v minulosti měla Sparta se zbavováním se přebytečných hráčů velké problémy, tentokrát byla v tomhle směru mnohem efektivnější. Svižně vyexpedovala mimo brány Generali Areny Josefa Šurala, Bogdana Vatajela, Semiha Kayu, Vukadina Vukadinoviče i Mihaila Rističe.

Jeden hráč k vyřešení ovšem ještě zbývá, útočník Golgol Mebrahtu. Ani v jeho případě by to ovšem nemusel být neřešitelný problém. Podle informací deníku Sport jeví o zkušeného střelce velký zájem Baník. „I samotný hráč projevil zájem do Ostravy odejít. Kluby se ovšem na podmínkách transferu na první pokus nedohodly,“ konstatuje zdroj obeznámený s děním na Letné.

Důvod? Finance. Slezané by Golgola do svých barev převlékli nejraději úplně zadarmo. Vycházejí především z toho, že v této sezoně odehrál v lize pouze 179 minut. Se Spartou má navíc kontrakt pouze do léta. Na tuhle variantu ovšem vedení Pražanů neslyšelo. Přesto se dá očekávat, že se obě strany k jednacímu stolu vrátí. Samotný hráč by se nebránil ani odchodu do zahraničí, žádná konkrétní nabídka na něj ovšem není.

Olomouc - Sparta: Mebrahtu mohl srovnat! V úniku ale nepřehodil Buchtu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Bývalého hráče Mladé Boleslavi by pod svá křídla rád získal především trenér Baníku Bohumil Páník, jenž zoufale potřebuje získat do týmu rychlostně vybaveného útočníka schopného zlobit soupeře náběhy za obranu. Žádného takového totiž současný Baník k dispozici nemá.

Pokud by ovšem alespoň částečně ze svého výchozího postoje slevil, lze předpokládat, že Sparta kývne. V prvním týmu rudých pro Golgola není místo, trenér Zdeněk Ščasný má k dispozici údernou ofenzivní letku ve složení Benjamin Tetteh, Václav Drchal, Adam Hložek a Matěj Pulkrab. Po zranění se navíc vrací do akce rovněž Václav Kadlec.

Během zimy to není poprvé, kdy Sparta a Baník rokují o případné hráčské transakci. Ostravané projevili v lednu velký zájem o křídelníka Vukadina Vukadinoviče, trvali však pouze na hostování. To Letenští odmítli, v jejich očích připadal v úvahu pouze tvrdý přestup. Balkánský fotbalista nakonec zamířil na hostování do druholigového tureckého Bolusporu.

Zda v případě Mebrahta dopadnou jednání lépe, ukážou už nejbližší dny. První jarní kolo je na programu už o víkendu, přestupový trh se pak v Čechách definitivně uzavře 22. února.

Kteří hráči v zimě opustili Spartu Josef Šural --> Alanyaspor (přestup) Mihailo Ristič --> Krasnodar (návrat z hostování) Semih Kaya --> Galatasaray (hostování) Vukadin Vukadinovič --> Boluspor (hostování) Bogdan Vatajelu --> Jablonec (hostování) Nicolae Stanciu --> Al Ahlí (přestup)