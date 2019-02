Ščasný: Náhradu za Stancia jsme nehledali. Dočkal? Není to aktuální | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Největší přestupy Fortuna ligy: Ševčík bude TOP. A co šutér z Itálie? VŠECHNA VIDEA ZDE

Měli by si fanoušci vsadit na příchod Bořka Dočkala?

„Nejsem zrovna ten nejkompetentnější, kdo by měl fanouškům v tomto případě radit. Situace se od poslední tiskové konference Tomáše Rosického (začátek ledna, pozn. red.) prakticky nijak nezměnila, tudíž ani nepřiblížila. Kdyby to dopadlo, tak by panovala obrovská spokojenost, ale v tuto chvíli to fakt nevidím.“

Během přípravy se hodně řešil Nicolae Stanciu. Jak jste stavil k jeho odchodu do Saúdské Arábie?

„Mužstvo jsme na to nijak zásadně nepřipravovali. My jsme od něho věděli, že by chtěl odejít, a to už v případě té první nabídky z Egypta. Nico se však stále choval jako příkladný profesionál. Trénoval naplno a hrál dobře v přátelských zápasech. Den před odletem ze soustředění přišel a chtěl si semnou a Tomášem promluvit, zda má, nebo nemá odejít a vědět náš názor. Řekli jsme mu, že rozhodnutí je čistě na něm. Následně jsme mu popřáli hodně štěstí, pro Spartu odvedl dobrou práci a rozhodně k němu chováme velký respekt.“

Nechtěl jste za něj do kádru přivést nějakou náhradu?

„Náhradu jsme nehledali, protože jsme měli v přípravě 25 hráčů a zkoušeli jsme různé varianty. Samozřejmě, kdyby někdo přišel, tak bych to přivítal, ale to není teď aktuální. Mužstvo podávalo dobré výkony i bez Stancia. Navíc my musíme začít hrát víc kolektivně a to bez ohledu, jestli tu máme Stancia, nebo ne.“

Sparta má nového partnera - Tipsport. Čí logo už nosila na dresu? 720p 360p REKLAMA

Jak jste spokojený s příchody (Karlsson, Hašek, Hanousek), které se povedlo realizovat?

„Hráče, které jsme si vytipovali, se povedlo přivést. Všichni noví kluci ukázali, že uplatnění ve Spartě najdou. Jsem rád, že jsme je měli téměř už na začátku přípravy. Podle mého názoru se to pak i projevilo. Je to pak velký rozdíl, když vám hráči chodí v průběhu soustředění a nemáte je od prvního dne.“

Nováčkem v prvním týmu je i Dominik Plechatý. Jaké s ním máte plány?

„Dominik je jedním z těch, kteří s námi už dřív trénovali. Hledali jsme konstruktivního stopera a někdy to bývá tak, že ho najdete přímo z vlastních zdrojů. Rozhodli jsme se, že ho vezmeme do přípravy a od prvních zápasů splňoval vše, co jsme si představovali. Je rychlý a silný na balonu. Co bych však chtěl zmínit, a to není případ zrovna Dominika, ale všech mladých hráčů - jedna věc je hrát dobře v přípravě a pak nastoupit na Letné před plným stadionem. To je hodně složité a někteří hráči to nemusí dobře snést. Ale Dominikův vývoj je velmi zajímavý. Kam zatím během kariéry přišel, tam svoji roli okamžitě zvládal plnit.“

S jakým očekáváním půjdete do jarní části?

„Za prvé, že navážeme na přípravu. Vždycky je dobré, když se povede a vy pak máte na co navázat. Na druhou stranu pokud se to nepovede a výsledky v lize nejsou dobré, tak je hned všechno zapomenuto. Očekávám zlepšení, že se oproti podzimu zlepšíme herně i výsledkově a bude s tím souviset posun v tabulce.“

Můžete být konkrétní, v čem přesně se chcete zlepšit?

„Musíme mít herní tvář a tu zlepšovat. Chceme zlepšit pohyb, hrát více kolektivně a zlepšit různé součinnosti mezi jednotlivými řadami. Pokud náš způsob hry bude kvalitní a cesta, kterou jsme se vydali, půjde nějakým způsobem nahoru, jestli strmě nebo pomalu, tak to znamená, že jdeme dobře. Samozřejmě na té cestě můžeme klopýtnout, ale jde nám hlavně o to, abychom se zlepšovali, což na podzim nebylo.“

Kdo povede tým jako kapitán?

„Nebude určený přímo jeden a jeho zástupce, ale určili jsme skupinu čtyř, pěti hráčů, kteří budou mít větší zodpovědnost. Nejen že budou jednat s námi a s vedením, ale důležitá je i zodpovědnost na hřišti. Došli jsme k tomu po vzájemné dohodě s Tomášem Rosickým a myslím si, že je to velmi dobrý nápad. Součástí této skupiny budou Martin Frýdek a Costa, kteří dorazili na tiskovou konferenci.“

Řeknete, kdo dál?

„Nebudu to říkat, protože hráči se to teprve dozví dnes odpoledne. Ale když se na složení kádru podíváte, tak to není nic složitého. Těžko budeme dávat pásku Plechatému, při vší úctě k němu. Budou to ti zkušení hráči.“