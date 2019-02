Slovácko jde do ligy skoro bez útoku. Přijde střelec z Curacaa? | iSport.cz

Na hrotu 1. FC Slovácko fakt není narváno. Dva mladíci, možný záskok v podobě křídelníka Jaroslava Diviše – a dál nic. Přijde někdo? Jedná se. „Pracujeme na tom. Nejdůležitější je, aby to byla posila,“ zdůraznil manažer A-týmu Veliče Šumulikoski. Není pravděpodobné, že by nový hráč pomohl už v sobotním derby ve Zlíně.

Trenér Svědík po zmáknutí konce podzimu žádal posilu do každé řady, chtěl okysličit kádr. Povedlo se to zčásti. Objevil se na hostování zkušený Diviš z Mladé Boleslavi jako náhrada za Jakuba Petra a chorvatský stoper Domagoj Franič.

Plus zkušený bosenský útočník Haris Harba, známý z působení v Jihlavě či ve Zlíně. Jenže ten je zraněný, bez zápasové praxe. „Je na něm strašně práce a čekáme na výsledek lékařského vyšetření,“ informoval Svědík. „Určitě to teď není hráč do základu. Připravený bude v řádu měsíců,“ dodal. Přilákat Libora Kozáka se nepovedlo, kývl Liberci.

S Harbou je zatím domluva do konce sezony. Pokud na jaře přesvědčí, podepíše dvouletý kontrakt. „Jiného útočníka nemáme,“ posteskl si trenér. Sám netuší, jak rokování dopadnou. Nechtěl říct, zda v příchod schopného hroťáka věří. „Spíš doufám,“ pousmál se realisticky.

Slovácko bylo na přestupovém trhu tradičně obezřetné, nepouštělo se do velkých akcí. Byť mužstvo čeká boj o záchranu. Odmítlo například zaplatit šest milionů korun za třiatřicetiletého záložníka Lukáše Zoubeleho z druholigové Jihlavy. „Ta částka je sci-fi. Pro nás to byl signál, že Jihlava nechce jednat a hráče pustit,“ vydedukoval Svědík.

Jiný cíl než udržet ligu kouč nemá. „Největší posilou pro nás bude zdravý Michal Kadlec. Přišli tři hráči, což je na náš klub lepší standard,“ tvrdil šéf klubu Petr Pojezný. „Proto jsme ho sem brali, ale na podzim toho moc neodehrál,“ připomněl vleklé zdravotní trable bývalého reprezentanta. „Stopery máme velice dobré,“ pochvaluje si Svědík kvarteto Kadlec, Hofmann, Franič, Krejčí (toho času na marodce).