Slavia loví Doležala. Střelec Jablonce má přijít na hostování | iSport.cz

Rychlá akce. Během jednoho dne oslovila Slavia Jablonec, proběhlo jednání a natěšený Martin Doležal je na cestě do Edenu. Nebo ne... Teoreticky by mohl vyběhnout v „sešívaném“ dresu už v sobotu v prvním jarním kolem proti Teplicím.

Čtvrtý nejproduktivnější hráč ligy o odchod do Slavie, pochopitelně, hodně stojí. Podle informací Sportu hodlá zkušený útočník, který během podzimní části nastřádal bilanci osm gólů a pět asistencí, uchopit půlroční hostování u červenobílých jako velkou šanci pro budoucnost.

V Jablonci mu totiž 30. června končí smlouva, na nové se zatím se šéfem klubu Miroslavem Peltou nedohodl. Přesto Pelta nemíní oslabovat kádr o svého nejlepšího střelce. V tom je prý zajedno se svým protějškem Jaroslavem Tvrdíkem, který by si radši stáhl již koupeného Júsufa z Bohemians, jenže „klokani“ jsou totálně proti. Pro Doležala by každopádně mohlo jít o příležitost, jak si na jaře na prestižní adrese říct o větší posun v kariéře, pokud by se mu dařilo.

„Kontakovali nás zástupci Slavie, ale hráč je pod smlouvou v Jablonci, takže celá věc je v rukou obou klubů a otázkou jednání,“ řekl hráčův agent Ondrej Chovanec ze společnosti Chovanec Sport Agency pro iDnes.cz, který o možném přestupu informoval jako první.

Konkurenci by Doležal měl hlavně v Milanu Škodovi, Peteru Olayinkovi a Micku van Burenovi. Jan Matoušek se líže z druhého lehčího zranění během zimní přípravy. První, natažený zadní stehenní sval, si přivodil na samém začátku, druhý svalový problém ho postihl těsně před generálkou proti Rosenborgu Trondheim. U Stanislava Tecla probíhá rekonvalescence po plastice předního zkříženého vazu v koleni, a další slávistický útočník Muris Mešanovič může zacelit místo v Jablonci právě po Doležalovi.

Bosenský střelec taky řeší, co s ním bude v létě, i jemu totiž končí smlouva. Stojí o něj Mladá Boleslav, Jablonec by ho ale mohl přivítat už teď jako hosta. Mešanovič mezitím odmítl například možnost odejít na jaro do Příbrami.

A možná na Střelnici přijde v kombinaci se spoluhráčem z Edenu Jakubem Jugasem, který se rovněž nevešel na soupisku pro Evropskou ligu. Šestadvacetiletého stopera chce mermomocí získat Zlín, nedaří se mu ale dohodnout se Slavií na podmínkách hostování, a podle informací Sportu i v případě Jugase projevil Jablonec zájem.

Je pravděpodobné, že Jugas ani Mešanovič ve Slavii příliš šancí dostávat nebudou, čas najít si mezi tuzemskými kluby vhodné místo mají do 22. února, kdy v Česku končí přestupní termín.