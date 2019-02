VIDEO: Dukla - Baník 1:1. Favorit zaváhal, z Julisky veze pouze bod | iSport.cz

Jakub Podaný posílá pražskou Duklu do vedení 1:0 v zápase proti Baníku Ostrava • Sport

Radost fotbalistů Baníku Ostrava po gólu Nemanji Kuzmanoviče do sítě pražské Dukly • Sport

Ostravští Nemanja Kuzmanovič a Milan Baroš se dostali ve druhém poločase zápasu s pražskou Duklou do velké šance, ale v zakončení si dávali přednost a gól nedali • Sport

Fotbalisté Baníku Ostrava vstoupili do jarní části FORTUNA:LIGY remízou 1:1 na hřišti Dukly a klesli na čtvrté místo o bod za Jablonec. Pražané v neúplné tabulce poskočili na předposlední pozici, ale Karviná má k dobru sobotní zápas s Opavou. Domácí poslal v duelu 20. kola ve 13. minutě do vedení Jakub Podaný, ještě do pauzy srovnala zimní posila hostů Nemanja Kuzmanovič. Baník si vytvořil mnoho dalších šancí, ale gólmana Filipa Radu už nepřekonal, brankáře Dukly také jednou zachránila branková konstrukce.