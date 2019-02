SESTŘIH: Liberec - Příbram 4:0. Domácí si zastříleli, přispěl i Kozák | iSport.cz

S nerovným terénem si od první minuty zjevně lépe vyrovnávali domácí, kteří byli aktivnější a často se jim dařilo přehrávat zmateně působící obranu Středočechů. A diváci se v chladném počasí rozhodně nenudili. Domácí si vytvářeli rychle šance a aktivní byl především Kozák.

Už v šesté minutě ho marně hledal zpětnou přihrávkou v šestnáctce Pešek, o minutu později spolupráce stejné dvojice skončila průnikem ex-reprezentačního útočníka, ovšem jeho rána skončila u pohotového brankáře Kočího. Hosté se snažili alespoň v první čtvrthodině využít každou možnost k rychlé protiakci, ale až na pár slibných centrů se k ničemu nedostali a domácí předvedli skvělou pasáž hry, v které rozhodli o výsledku.

Poprvé udeřil Slovan ve 20. minutě po rohu Nešického, prodloužený hlavou Karafiáta, a dobíhající Hybš míč donesl tělem až za čáru. O osm minut později všudybyl Pešek prošel od středového kruhu za marného stíhání tří obránců soupeře a levou nohou propálil s pomocí tyče vybíhajícího Kočího. Ve 43. minutě sice další vzájemný souboj na hranici šestnáctky hostující gólman vyhrál, jenže míč se odrazil k Oscarovi a ten ho pohotově z 30 metrů vrátil do odkryté branky.

Hosté se hned po pauze snažili dostat do hry a střela Květa z trestného kopu i lob Mingazova měly dobré parametry, ovšem gólman Nguyen v obou případech svůj tým podržel. Domácí po pauze už nikam nespěchali, nepouštěli se do žádné velké ofenzivní přestřelky. Ale jakmile měli první šanci, opět skórovali - Oscar vyzval přihrávkou za obranu Kozáka, který se pohotovou tečí zapsal vůbec poprvé do střelecké kroniky české nejvyšší soutěže a uzavřel skóre zápasu. Liberec dokázal vstřelit čtyři góly poprvé od října 2017.

