Hodně hořké, jde to za mnou, omlouval nešťastník Dostál nevídaný kiks | iSport.cz

Jak se to stalo?

„Chytl jsem balon, a když jsem dopadal, rukama jsem drbl do Diviše. Pak mi to vypadlo do naší brány. Jde to za mnou. V první chvíli jsem si říkal, že to vyboxuju a pak, že to chytnu.“

Zápas se Zlínem celkově nepovedl. Souhlas?

„My jsme moc šancí neměli, oni taky ne. Spíš vůbec žádnou. Byla to bojovná hra od vápna k vápnu, nikdo nechtěl udělat chybu. To bylo i tím terénem. V létě to vypadá, že se hraje lepší fotbal. Rozhodla situace, kterou jsem bohužel nezvládl, a oni vyhráli 1:0. Byl to remízový zápas. Kdyby se body spravedlivě rozdělily, byl by klid. Pro mě jako Zlíňáka je to zklamání, hodně hořké. Budu na to dlouho vzpomínat.“

Nemáte strach, že se bude opakovat špatné zlínské jaro?

„Ne. Říkal jsem klukům v kabině, že tohle jde za mnou. Musíme se z toho rychle oklepat a dát hlavy nahoru. Už se nic nezmění. Hotové, vyřízené, jede se dál.“´