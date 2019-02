Hřiště nebylo úplně v topu, takže pro nás zlatej bod, hlásí opavský Šrom | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Karviná - Opava 1:1. Slezké derby nenašlo vítěze VŠECHNA VIDEA ZDE

Práce jste měl dost, že?

„Tak dost... Pár situací tam samozřejmě bylo, ale nějaké extrastřely tam nebyly. Ale je pravda, že Karviná měl v prvním poločase dvě tři gólovky, takže můžeme být za ten výsledek rádi.“

Nebezpečně vypadala hlavně střela Čoliče, kterou jste vyškrábl na poslední chvíli...

„Myslím, že to bylo na čáře. Docela štěstí, protože mi to nesedlo a vykutálelo se to na druhou stranu. Jsem rád, ale on tu dorážku možná trochu podcenil. Zřejmě už čekal prázdnou branku."

Karviná - Opava: Domácí byli centimetry od vedoucí branky, Opavu spasil brankář Šrom Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

A co ten Wágnerův gól? Trefil to parádně.

„Abych pravdu řekl, tak ani nevím, jak to trefil. Měl to hodně za sebou a najednou vyletěl zpoza něho ten balón. Je to škoda, když dáme gól, tak to musíme pět deset minut prostě udržet. Kdyby se nám to povedlo, bylo by to možná jiné utkání. Na druhou stranu, když takhle inkasujeme, tak jsem rád, že nás to nepoložilo a dohráli jsme to do výsledku 1:1.“

Bod tedy berete?

(přemýšlí) „Asi jo. Pro nás bylo důležité udržet si Karvinou pod sebou. Jasně, chtěli jsme vyhrát, ale bod je zlatej.“

Spoluhráč Václav Jurečka přiznal, že jste byli teprve potřetí na trávě. I pro gólmana je to jiné?

„Byli jsme dvakrát na trávě v Opavě a dneska to úplně tráva nebyla. To hřiště nebylo v topu, ale pro oba týmy to bylo stejné. Určitě je to těžké, když se dostaneme třikrát na trávu, protože nohy nejdou a balon skáče jinak. Takže my jsme spokojeni.“

Dva klíčoví odešli zepředu, jak se tím změnila Opava?

„My to nezměníme, my musíme makat pořád dál. Dneska to sice nevypadalo, že bychom nějak kombinovali, ale myslím si, že se to časem zlepší. Zase se vrátíme na podzimní vlnu, budeme vyhrávat, kombinovat a bude to pohledný fotbal.“