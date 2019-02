Kayamba slavil gól česky a sprostě. Beauguel chválil, ale litoval bodů | iSport.cz

Kayamba s Beauguelem jako zimní posily dostali od trenéra Vrby důvěru a v Boleslavi vyběhli na trávník od první minuty. Sázka na nové akvizice klapla v momentě, kdy Kayamba krásně nacentroval a Beauguel se před brankou nemýlil.

Oba hráči měli v tu chvíli velkou radost. „P**o jóóó´,“ křičel Kayamba roztomilou češtinou přes utichlý boleslavský stadion. Jenže zápas skončil nakonec 1:1 a Beauguel vyrovnaný duel nemohl hodnotit zcela pozitivně.

Jste spokojený s prvním ligovým gólem za Plzeň, nebo je ve vás spíš zklamání z remízy?

„Víc mě mrzí náš výsledek. Jeli jsme sem pro víc, než pouze pro bod. Ale musíme na to rychle zapomenout a připravit se na další zápas proti Dinamu (Plzeň hraje ve čtvrtek utkání Evropské ligy se Záhřebem). Bude to další těžký zápas, musíme být dobře nachystaní.“

Co předcházelo vaší úvodní brance?

„Už před zápasem jsem Kayambovi říkal: ‚Když můžeš nacentrovat do vápna, zkoušej to co nejrychleji, já se tam pokusím dostat a zakončit.‘ Dal mi perfektní míč a mně stačilo jen nastavit hlavu. Tohle nám vyšlo a jsem samozřejmě rád, ale vzhledem k výsledku můžu být spokojený jen z poloviny.“

Těší vás, že vám spolupráce s Kayambou takhle pěkně funguje?

„Určitě. Ale je jedno, jestli centruje Joyel, Kovi (Jan Kovařík), Limba (David Limberský), nebo Havel. Je to vždy o tom samém – potřebuji dostat kvalitní míč, pak můžu dát gól, což je má práce. Ale za Joyela jsem rád, byl to náš první společný ligový zápas. Oběma nám to pomůže, jen jsme si dnes chtěli odvézt všechny tři body.“

Proti Boleslavi jste se trefil, když jste hrál ve Zlíně, i předtím během vašeho působení v Dukle. Je to váš oblíbený soupeř?

„Dal jsem Boleslavi gól hned ve svém druhém zápase za Duklu. Ale nemůžu říct, že jde o mého oblíbeného soupeře. O tohle se tolik nezajímám, chci dát gól každému týmu.“

Vstřelil jste desátý ligový gól v sezoně, kolik jich ještě chcete zvládnout?

„Tohle mám jako svou soukromou výzvu, nechci to říkat veřejně. Ale jsem na dobré cestě, doufám, že v květnu svůj cíl splním. Každopádně za Plzeň chci dát co nejvíc gólů.“

Co musíte zlepšit v dalších zápasech?

„Teď je před námi náročný program. Hrajeme s Dinamem, to bude zase úplně jiná úroveň, musíme se na to s trenérem co nejlépe připravit. Hrajeme doma, na jaře poprvé před vlastními fanoušky, věřím, že bude vyprodáno a fanoušci nám pomůžou k dobrému výsledku.“

V neděli vás pak doma čeká Slavia, bude to vzhledem k vývoji ligy klíčové utkání?

„Určitě. Ale na Slavii budeme myslet až po utkání s Dinamem. Oba zápasy jsou pro nás nesmírně důležité.“

Už jste se zabydlel v Plzni?

„Do Plzně jsem chtěl, povedla se i příprava. Ze spoluhráčů mám dobrý pocit, snaží se mi na hřišti maximálně pomoct, abych se cítil dobře a získal sebevědomí. Já jim to svými výkony chci co nejlépe vracet.“

