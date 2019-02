Hašek: Na Dostála se asi zlobit budu. Co říkal na výkon syna Martina? | iSport.cz

Budete Martinovi Dostálovi vyčítat penaltový zákrok, kterým váš klub připravil o bod?

„Nejdřív se na to pořádně podívám a poté zhodnotím svůj postoj. Co mám však informace, tak se o faul skutečně jednalo. Nejsem expert na pravidla a nechci se do toho vůbec pouštět. Věřím, že rozhodčí dělají svoji práci dobře, ale pravděpodobně se na Martina zlobit budu. Ale to samé platí pro Ljovina, který se nechal vyloučit. Hrubě porušil naše principy pro bránění, ale to je i tím, že je nový a že je v týmu teprve krátce.“

Na druhé straně Chipciu ve vápně srazil Závišku, ale sudí Proske okamžitě rozpažil a faul neviděl. Jak jste viděl tuto situaci?

„Mrzí mě, že když je k dispozici video, tak jej sudí nevyužije a nejdete se podívat. Můj selský rozum mi říká, že náš hráč jde na bránu, je souboj, náš hráč spadne, balon se nehraje, tak očekávám, že to půjde zkoumat. Ale on nešel. A pak se jde podívat na situaci, kdy je balon někde v pr…, ani už se nehraje.“

Cítíte se poškozený?

„Třeba je to v pořádku, podle pravidel. Ale mě jen mrzí, že se nešel podívat. Kdy jindy má jít? A teď si vemte, že tomu nerozumím já, natož pak běžný fanoušek. Říkám to jen proto, abychom se dobrali nějakého tvaru používání VARu (směje se) Jsem zastáncem videa, ale potřebuji, abych mu rozuměl. A někdy tomu úplně nerozumím. Nemůže to fungovat tak, že nám budou pořád něco dovysvětlovávat.“

Co jste říkal na výkon syna Martina v rudém dresu?

„Moc jsem neměl čas ho vnímat, protože jsem měl práci se svými hráči. Viděl jsem ho v jedné zajímavé příležitosti, kdy nám málem mohl dát gól. Míč si převzal skvěle, ale střela mu nevyšla. Mohlo to být 2:0, to bych mu přál. Kdyby to bylo za stavu 0:0, tak bych ho musel doma zabít. (usmívá se)“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+2. M. Frýdek Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Zahustel, Štetina, Plechatý, Matěj Hanousek – Hložek (78. M. Hašek), M. Frýdek (C), Kanga (65. V. Kadlec), Sáček, Chipciu – Tetteh (69. Pulkrab). Hosté: Fryšták – M. Dostál, Krch (C), Hůlka, Bartek – Záviška (59. Reiter), Ljovin, Vacek (80. Jindřišek), Vaníček, F. Hašek – Koubek (84. Nečas). Náhradníci Domácí: Heča, Radaković, Civić, Hašek, Kadlec, Drchal, Pulkrab Hosté: Valeš, Vondra, Bederka, Schumacher, Jindřišek, Reiter, Nečas Karty Domácí: Plechatý Hosté: Vacek, Ljovin, Ljovin, M. Dostál Rozhodčí Proske – Kotík, Caletka Stadion Generali Arena, Praha-Letná Návštěva 11 625 diváků

