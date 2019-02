Srovnání lídrů. Slavia je blíž Evropě. Plzeň? Rutina bije do očí, říká Koubek | iSport.cz

Byť na slávistickém představení vidí také vady na kráse a zejména personální obsazení útoku vnímá jako slabinu mužstva, k Viktorii má Miroslav Koubek výhrad mnohem víc. „Plzeňský fotbal je o rutině, o zkušenosti. To se ukázalo i v Mladé Boleslavi, proto ten remízový výsledek,“ říká.

Největší aspiranti na titul se na úvod jara trápili, Plzeň dokonce své utkání v Mladé Boleslavi nedovedla k vítězství. Čím si to vysvětlujete?

„Nemyslím, že by Slavia měla špatný vstup do jara. Její výkon měl parametry. Spíš bych to otočil, narazila na dobrého soupeře vedeného dobrým trenérem. Standa Hejkal u mě začínal trenérskou kariéru, dělali jsme spolu pět let.“

Je vidět, že se něco naučil.

(směje se) „On je opravdu šikovný. Teplice byly po taktické stránce velmi dobře připravené. Když k tomu přidáte houževnatost, fyzickou hru a organizovanost, má problémy i Slavia. Tepličtí byli silní i mentálně, proti favoritovi si to přišli rozdat a věřili, že mohou uspět. Hráli kompaktně, na rychlý protiútok, málem jim to vyšlo. Bohužel nemají patřičnou kvalitu v útoku. Na hrotu se pohyboval Shejbal, neměly Jindráčka, Vaněček je ve Skotsku… Nahoře musejí tým doplnit.“

Co Slavia?

„Dobývala, dobývala, až dobyla. Při pohledu na její herní projev jsem celou dobu věřil, že gól vstřelí. Tlak měla silný, ještě více vygradoval po příchodu Stocha a Van Burena. Teplice pak měly problém na takovou sílu reagovat. Slavia nehrála špatně, v první půli dala dvě břevna, měla smůlu v koncovce, ale její celkový výkon měl slušné parametry.“

Plzeň nechala dva body v Mladé Boleslavi. Na rozdíl od Slavie herně zklamala?

„Ano, její výkon nebyl přesvědčivý. Zase ukázala „podzimní“ tvář. Nemělo to drajv, šťávu, dynamiku, rychlost, nadprůměrnost individuálních výkon. Ať se na mě v Plzni nezlobí, ale bilo to do očí. Oba nejsilnější české kluby jsem viděl