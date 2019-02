Vrba po Realu v ohrožení! Možná se pode mnou klepala židle, řekl kouč | iSport.cz

Když loni v prosinci Plzeň v závěrečném utkání skupiny Ligy mistrů slavně porazila AS Řím (2:1), a zajistila si tak jarní pokračování v Evropské lize, vysekl Pavel Vrba před nadšeným kotlem domácích fanoušků svůj tradiční kotoul. Stačilo přitom málo – a k happy endu vůbec nemuselo dojít, naopak. Jak vyplynulo z dokumentu Plzeň: Zpátky mezi mistry, cítil se trenér po domácím výbuchu s Realem Madrid (0:5) v ohrožení.

„Ten zápas nás vrátil na zem a pode mnou se možná klepala židle,“ uvedl Vrba pro stanici O2 Fotbal. „Předtím jsme prohráli se Slavií (0:4), Jabloncem (0:3), neuspěli jsme v Římě (0:5) a tímto zápasem to vyvrcholilo,“ připomenul trenér výsledky, které ho před náročným klubovým vedením dostaly na začátku listopadu pod obrovský tlak.

Klíčovým pro Vrbu i úřadujícího českého šampiona byl pátý zápas skupiny na hřišti CSKA, kde musela Plzeň bezpodmínečně vyhrát, aby si udržela šanci na 3. místo a tím i účast ve vyřazovací části Evropské ligy. Moc nadějí se jí přitom nedávalo.

„Nechci říct, že jsem tomu nevěřil, ale bylo mi jasné, že to bude neskutečně těžké,“ vybavil si generální manažer Adolf Šádek. „Ale samozřejmě jsem věděl, že Pavel Vrba je neskutečný štístko a že takové zápasy umí,“ dodal rozverně.

Viktoria po infarktovém průběhu skutečně v Moskvě zvítězila, a jelikož pak zvládla i domácí zápas s AS Řím, postoupila i potřetí ze základní skupiny Ligy mistrů do jarní části Evropské ligy.

„Hlavně mě těšilo to, že jsme dokázali si ten postup uhrát sami, že jsme nemuseli spoléhat na Real Madrid, že porazí CSKA Moskva, což se ani nestalo,“ vypíchl Vrba šokující výhru ruského celku (3:0) na Santiago Bernabeu.

Plzeň zatím v této sezoně vydělala na evropské scéně astronomických 773 milionů korun, což je částka, která nemá v tuzemském fotbale obdoby.

„Jak jsme strašně moc vydělali, tak jsme i hodně moc rozdělili mezi hráče,“ přiznal Šádek. „Byť se může zdát, že to bylo moc, já říkám, že je to po právu. Dostali to, co si zasloužili za úspěch, který jsme dosáhli,“ doplnil bez dalších podrobností. Je však jasné, že šlo o částky v řádech milionů korun na hlavu.

„Vypsané prémie jsou dané, a když znamenají postup, ještě se navyšují. Vánoce tak byly pro každého hráče Viktorky příjemné a dárky mohly být ještě štědřejší,“ komentoval to za kabinu s úsměvem David Limberský.

Třetí účast v základní skupině Champions League tak pro Plzeň skončila sportovním i ekonomickým úspěchem, o kterém si mnohem lépe zajištěná Slavia a Sparta zatím mohou nechat jen zdát.

„Jsem strašně hrdý, že jsme v posledním období mohli pro český fotbal do národního koeficientu něco přinést,“ rýpl si proto Šádek do konkurence z Prahy. „Žádný z těch zápasů Ligy mistrů mi už nikdo z paměti nevymaže a pevně věřím, že Viktorka v ní ještě své poslední slovo neřekla. Pro mě osobně je hnací motor, aby si Champions League ještě jednou zahrála.“

