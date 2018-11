Jsem smutnej, chovali jsme se jako dorostenci, řekl Vrba po lekci od Realu

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA SESTŘIH LM: Plzeň - Real 0:5. Viktoria propadla v prvním poločase VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak zápas hodnotíte?

„Samozřejmě velice těžce, výsledek vůbec není dobrý. Rozhodl první poločas, můžu jen Realu poblahopřát k zaslouženému vítězství.“

Byl klíč k zápasu v jeho úvodu, kdy se otřáslo břevno branky Realu?

„Je to, jak říkáte, musel by nám vyjít začátek utkání. My jsme své šance neproměnili, pak přišla individuální akce Benzemy a následně jsme dostali dva góly po standardních situacích, po kterých už Real zápas kontroloval a vyhrál. Když nedáte gól a soupeř vás potrestá, je to pak hodně těžký.“

Co říkáte zranění Milana Havla, kterého trefil Sergio Ramos loktem do obličeje?

„Ještě jsem to v televizi neviděl, ale fotbal je kontaktní sport, v němž někdy dochází k důrazným soubojům, které s prominutím někdo odsere. Bylo vyloženě soubojů, ne úmysl, teda aspoň doufám. Havlas po tom byl každopádně trošku otřesen.“

Mrzí těžká porážka o to víc, že inkasované góly byly hodně laciné?

Určitě je špatně, když se Benzema prosadí přes tři naše hráče, problém jsou i dva góly ze standardních situací. To jsou chyby a Real je potrestal. Chovali jsme se spíš jak dorostenci než dospělí a pykali jsme za to. Vidím to ve špatném osobním bránění hráčů, jestli jsme k soupeři otočení zády a nevidíme na hráče, kteří se prosazují, je to o souboji. A my jsme je bohužel prohráli, proto jsme dostali góly.“

Jak jste zápas zvládli po psychické stránce?

„Začátek mi vůbec nepřipadal tak, že by měl být zápas rychle rozhodnutý. Ale pokud dostanete s Realem dva góly během tří minut, je to náročné a těžko se to otáčí. Hráli jsme s týmem, který vyhrál třikrát za sebou Champions League, psychika pak jde dolů a mělo to vliv na to, co na hřišti do přestávky odehrávalo.“

Postup do osmifinále Ligy mistrů je pryč, nicméně stále zůstáváte ve hře o třetí místo a pokračování v Evropské lize.

„Kdybychom postoupili v Lize mistrů, byl by to malý zázrak. (s úsměvem) Jsem rád, že AS Řím udělal takový výsledek, že ještě v Moskvě můžeme hrát o třetí místo. Byl by to vrchol, kdyby se nám to i potřetí v Champions League povedlo.“

Potěšil vás aspoň počet šancí, které jste si proti Realu v obou zápasech vytvořili?

„ S Barcelonou jsme byli kritizovaní, že jsme nevystřelili na bránu, teď budeme kritizovaní za výsledek, i když jsme vystřelili snad dvanáctkrát. V ofenzivě jsme byli oproti minulosti výrazně lepší, ale Real nás v kvalitě jednoznačně přehrál, a proto výsledek dopadl, jak dopadl.“

Pochválil byste nějakého hráče? Třeba Patrik Hrošovský obstál, ne?

„Souhlasím s vámi, že někteří hráči to odehráli dobře. Ale měli jsme možná dva hráče, kteří se vyrovnali Realu. Podívejme se pravdě do očí – bylo to ve stylu podívejte se, jak se hraje vrcholový fotbal na klubové úrovni.“

Patřil mezi lepší hráče i Aleš Čermák? Proč jste ho střídal za Tomáše Hořavu?

„Střídal jsem ho, protože jsem chtěl dát prostor i Tomášovi, který se zasloužil o to, že jsme uhráli titul.“

Fanoušci navzdory prohře vyvolávali vaše jméno, byli vděční za to, že jste hráli proti Realu Madrid. Je to pro vás útěcha?

„Naši fanoušci jsou rádi, že hrajeme skupinu Champions League, ale na jaře si chtěli po nějakém nevydařeném zápase určité věci vyříkávat… Nebudu tvrdit, že jsem s výsledkem spokojen. Diváci jsou spokojení, že přijel Real, já jsem smutnej, že jsme prohráli 0:5.“

