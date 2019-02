Naštvaný Berkovec: Šílené! Jestli budeme hrát takto, jdeme dolů | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Slovácko - Karviná: Ránu Kalabišky vytáhl Berkovec! VŠECHNA VIDEA ZDE

Špatný výkon, co?

„Slovácko bylo lepší. V první půli mělo dost šancí. Naše obrana byla dost přetěžovaná a my jsme bohužel nehráli nic. Měli jsme snad jednu střelu na bránu za celý zápas. To je velká chyba.“

Jste zklamaný?

„V tom výkonu nebylo nic. Byl hrozný. Jestli tak budeme hrát, jdeme dolů. To bylo úplně šílený. Slovácko vědělo, jak na nás hrát. Strašně nám propadávaly druhé balony, z nich měli rohy a šance. My jsme nestíhali. Vždycky si rád zachytám, ale někdy závidím i gólmanům na druhé straně, že na ně nic nejde. Gólman soupeře si pro nulu došel docela v klidu.“

Jak jste se připravoval na Daníčkovy penalty?

„Věděli jsme, že to ve Slovácku kope Havlík nebo Daníček. Vzal si to Daníček a dvakrát mě poslal na párek. Tak to prostě někdy je.“

Musí si mančaft po zimních změnách sednout?

„Těžko říct. Musíme zvládat hlavně domácí zápasy. Měli jsme vyhrát s Opavou. Jeden bod ze dvou utkání je málo. Chyběl nám Wagy (Tomáš Wágner). Potřebujeme se opřít o vysokého útočníka. Když není on, nejsou body. Bohužel.“

