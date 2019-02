Hašek po další porážce Bohemians: Sleduju klacek, který se žene korytem | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Bohemians - Olomouc: Sigma jde do vedení! Sladký z bezprostřední vzdálenosti skóroval VŠECHNA VIDEA ZDE

Je problém jen ve zraněních a v tom, že pořád nemůžete poskládat nejsilnější možnou sestavu?

„Trvám na tom, že charakter týmu je zdravý. V týmu mám spoustu perspektivních hráčů s velkým srdcem a určitě nejsme dole proto, že bychom málo pracovali. Bohužel platí, že kvůli zraněním a nedostatečné netrénovanosti dalších hráčů na tom zatím nejsme tak, abychom byli skutečně silný tým. Z tohoto pohledu mě výsledek zápasu s Olomoucí ani moc nepřekvapil.“

Vážně?

„Jasně, chtěli jsme vyhrát, ale ve finále mě průběh a výsledek nepřekvapil. Do útoku posílám dorostence Koubka, do zálohy Vacka, který dlouho nehrál, střídající útočník Puškáč poprvé trénoval v pátek… Do toho přicházejí nová a nová zranění, o kterých jsem doteď ani nevěděl, že existují. Třeba Honza Záviška po zápase odjel do nemocnice. Připadám si, jako bych sledoval klacek, který se žene korytem po průtrži mračen. Reálně s tím moc nezmůžu, musím počkat, až opadne voda.“

Je naděje, že někdo marodku brzy opustí a bude k dispozici už pro příští zápas ve Zlíně?

„Chci zdůraznit, že i když někdo po zranění naskočí, pořád je to jen jméno na papíře. Měli by se vrátit stopeři Lukáš Pokorný s Michalem Šmídem, kteří nám ale nevyřeší problémy se střílením gólů.“

Proč je máte?

„Je v tom nekvalita, občas se hráči nedohodnou. Na druhou stranu, kdyby nechybovali, nehráli by v Bohemce. Druhá věc je hřiště: trávník byl na únor skvělý, přesto míč občas skočí. Pak je tu hlava, naše situace nepomáhá tomu, abychom situace řešili v klidu. Jakmile se ti zatáhne hlava, zatáhnou se ti i nohy. Přesto mám pocit, že moji kluci dělali maximum.“

Ale až ve druhém poločase, ne? První byl slabší.

„O přestávce jsem jim řekl, že musí přidat. Ve druhé půli jeli naplno a dělali všechno, co bylo v jejich silách. Bylo tam tolik situací, které měly skončit gólem, jenže my ho prostě nedáme.“

Přitom před týdnem jste do poslední chvíle sahali po remíze na Spartě. Proč ten rozdíl?

„Na Spartě to byl zajímavý zápas. S dobrou organizací hry, kondiční připraveností a brejkovými situacemi vypadáme zajímavě, ale když se pak hraje doma do plných proti soupeři, který navíc z první šance vstřelí gól, ukáže se reálná síla.“

A ta je tak nízká, že musíte být třetí od konce?

„Ta reálná síla prostě v tuhle chvíli není a nějakou chvíli nebude. Do doby, než se marodi uzdraví a dotrénují. Zatím nemůžeme postavit tým tak, aby byl silný v každém zápase, silný doma i venku. Přesto máme pořád dobrou náladu a výborné mezilidské vztahy, i realizační tým s vedením. Jenže fotbal hrajete taky pro radost z vítězství, což jsme hodně dlouho neměli.“