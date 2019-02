Chorý: Měli jsme v hlavách, že vyhrajeme. Rozhodla mentalita | iSport.cz

Jak utkání hodnotíte?

„Přijel sem hodně kvalitní soupeř s velkým bodovým náskokem, věděli jsme, že nás určitě nečeká nic jednoduchého. Ale od začátku jsme věděli, co chceme hrát a šli jsme si za tím. V hlavách jsme všichni měli, že ten zápas vyhrajeme. Mentalita rozhodla. Dneska svítila hvězda nad viktoriánským stadionem a vyhráli jsme zaslouženě.“

Jak jste to prožíval, když asistent odmával při vašem gólu ofsajd?

„Byla to taková dvojitá radost. Už jsem běžel k fanouškům, když jsem slyšel, že rozhodčí hvízdnul, tak jsem se otočil a říkal jsem si: Panebože, to snad není možný. Tak se chvilku čekalo a jak to uznal, přišla druhá radost. Viděl jsem kluky, jak všichni slaví, byl to krásný moment.“

Na jaře jste dostal šanci v základní sestavě poprvé. Byl jste překvapený, když vám to trenér oznámil?

„Byl jsem hlavně rád, strašně šťastný, že jsem tu šanci dostal. Věděl jsem, že na hřišti určitě nechám všechno jako každý zápas. Nebral jsem to, jako bych to dostal za odměnu, trenér měl určitě nějaký záměr, jak sílu v útoku rozložit, protože Bogy (Jean-David Beauguel) hrál v sobotu i ve čtvrtek, bylo těžké pro nás i pro Slavii zregenerovat. Myslím, že jsem svou šanci využil dobře. Já nejsem takový, abych někomu nepřál, táhneme všichni za jeden provaz, jsme jeden tým a všichni máme stejný cíl, za kterým si prostě chceme jít.“

Motivovalo vás i to, že Slavia vstupovala do zápasu jako favorit?

„Jestli byla favorit, nevím, ale na hřišti soupeře je to vždy těžké. My jsme na podzim dostali na Slavii čtyřku a musím říct, že se tam hraje blbě. A určitě by vám každý slávista potvrdil, že jim se taky v Plzni hraje blbě, když na vás řve celý stadion. Pak hrají emoce.“

Střídal jste kvůli vyčerpání. Budete k dispozici na další zápasy?

„V prvním poločase jsem dostal úder do hlavy, a když jsem si o přestávce sedl, začala se mi točit hlava. Řešil jsem to s doktorama, ale řekl jsem, že to zkusím, nechtěl jsem střídat, protože tyhle velké zápasy mám rád. Ale když jsem viděl, že to nejde, nechal jsem se raději vystřídat, protože hlava není žádná sranda a nechtěl jsem tým zbytečně oslabovat.“

Před střídáním jste poměrně dlouho ležel na trávníku a Slavia hrála, místo aby zakopla míč. Berete to od jejích hráčů jako nefér počínání?

„Takový je fotbal, takhle se to asi dělá všude. Nevím, jestli rozhodčí může přerušit hru, těžko říct, jestli my bychom míč zakopli, kdyby ležel na zemi slávistický hráč. Nezakopli to, nedá se nic dělat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45. Chorý, 82. Beauguel Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – M. Havel, Pernica, R. Hubník (C), Limberský – Hrošovský, Procházka – Kayamba (67. M. Petržela), Hořava (89. Bakoš), J. Kovařík – Chorý (57. Beauguel). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil – Hušbauer (C), T. Souček – Stoch, Ševčík (46. Král), Zmrhal (71. Van Buren) – Olayinka (76. Milan Škoda). Náhradníci Domácí: Kozáčik, Řezník, Čermák, Ekpai, Petržela, Bakoš, Beauguel Hosté: Kovář, Deli, Van Buren, Škoda, Frydrych, Masopust, Král Karty Domácí: Limberský, R. Hubník Hosté: Ševčík, Hušbauer, Olayinka Rozhodčí Franěk – Moláček, Kříž Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11 140 diváků