Trávník je zpátky: Byla to válka. Neříkám, že gól Janetzkému přeju | iSport.cz

Jak jste se na hřišti cítil?

„Ze zdravotního hlediska už jsem byl úplně v pohodě. Koleno nijak necítím, takže je to dobré. Trochu mi dělala problém fyzická připravenost, tam mi ještě něco chybí. Každopádně myslím, že když odtrénuji celý příští týden, bude to dobré.“

Vrátil jste se po měsíci. Terén vašemu stylu hry příliš nepřál, že?

„Sami jste viděli, že terén nenasvědčoval tomu, že by měl být k vidění pohledný fotbal. Byla to spíš válka. Nicméně když už jsme drželi vedení do 86. minuty, měli jsme výsledek udržet. Je velká škoda, že jsme takovým způsobem ztratili domácí zápas.“

Jak jste si na nepříliš kvalitní plochu zvykali?

„Byli jsme na hřišti v den zápasu vůbec poprvé. Když jsme ráno na trávník před utkáním vlezli, byli jsme celkem překvapení z toho, jak vypadá. Už po dvaceti minutách bylo hřiště hrbolaté a bylo znát, že ani jeden z týmů nemůže hrát kombinačně. Terén měl na vývoj utkání vliv, ale pořád jsme vedli do 86. minuty 2:1 a měli jsme si to pohlídat.“

Nevnímal jste přece jen nějak, že chodíte do soubojů opatrněji?

„Tentokrát už vůbec. Mám za sebou pár tréninků, ve kterých jsem jel naplno. Ze začátku jsem si na trénincích dával pozor, ale jak během zápasu přijde adrenalin, nevnímáte to skoro vůbec.“

Tři body by vám pomohly k utvrzení pozice v nejlepší šestce, teď vás navíc čekají dva zápasy u soupeřů.

„Remíza je samozřejmě ztráta a velká škoda. Ale na druhou stranu budou další zápasy, pořád zbývá do konce základní části devět kol. Ve hře je stále spousta bodů a to, že teď jedeme dvakrát ven? Kamkoliv jedeme vyhrát, nic se na našem plánu nemění.“

Mrzí výsledek ještě o to víc, že vám dal gól hráč, který je v Opavě na hostování (Jakub Janetzký)?

„Kluby jsou dohodnuté, že může hrát… Tak nám dal gól. Je to takové zvláštní. Neříkám, že mu to přeju, mohl si to odpustit (směje se).

