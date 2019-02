(Ne)ofsajdy Slavie a Plzně? U gólů správně, asistent jednou chyboval | iSport.cz

V něm nejprve Kříž po úvodním gólu Tomáše Chorého signalizoval předchozí ofsajd Davida Limberského, video ho však následně opravilo a gól byl uznán. Pokud by ofsajd signalizoval hned, sudí Pavel Franěk by mohl situaci hvizdem zastavit a gól by vůbec nepadl. Video by se tak ani nedostalo do akce.

"Asistent se mylně domníval, že hráč Limberský je v ofsajdové pozici, ale podle instrukcí VAR nechal situaci dohrát. Následovala přihrávka na Chorého a bylo docíleno branky. Stejně jako při každém gólu byla situace posouzená videem. To odhalilo, že se o ofsajd nejednalo, a branka byla správně uznána," uvedl člen komise rozhodčích Martin Wilczek na dnešním setkání s rozhodčími.

Místo Limberského byli v ofsajdovém postavení v době přihrávky za obranu jen Chorý a Roman Procházka, ale ti hru neovlivňovali. Ve chvíli, kdy pak Limberský přihrával, už byl Chorý za míčem, vše proto bylo podle pravidel.

Plzeň - Slavia: Euforie, praporek asistenta, ale zase euforie! Plzeň krásným gólem vede 1:0 720p 360p REKLAMA

Podobná situace nastala ve druhé půli naopak u gólu Slavie. Kříž opět nechal situaci dohrát, poté zvedl praporek a tentokrát správně posoudil, že se jednalo o ofsajd, a gól nebyl uznán, což video potvrdilo.

"Druhá situace byla těsnější, asistent správně nechal situaci dohrát a pak vyjádřil názor, že šlo o ofsajd. VAR toto rozhodnutí potvrdil, takže správně neuznaná branka," souhlasil Wilczek.

Plzeň - Slavia: Souček dotlačil míč do sítě! Ale asistent zase odmával ofsajd. Tentokrát správně Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Sudí se v těchto situacích zachovali přesně podle pokynů, které jim komise dává. Často signalizaci ofsajdů odkládají, aby podpořili ofenzivní fotbal a nezabránili brankovým příležitostem. "Asistenty instruujeme, aby v případě, že si nejsou jistí, nechávali situace dohrát, když jde o slibnou brankovou příležitost. Teprve pak zvedli praporek," dodal Wilczek.

Pokud by akce po možném ofsajdu neskončila gólem, ale například jen rohem, asistent odmává ofsajd a míč získá bránící mužstvo. V takovém případě už video do situace nezasahuje.

Hrubé chyby se ovšem dopustil asistent Jiří Moláček. Ten v jedenácté minutě chybně odmával ofsajd Peteru Olayinkovi. Slávistický útočník sice stál hluboko v ofsajdovém postavení, to ovšem legitimizoval plzeňský záložník Patrik Hrošovský, který vědomým hraním za sebe prodloužil Coufalův pas. „Ano, tady se sudí umávnul,“ přiznává místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek.

Plzeň - Slavia: Ofsajd? Chyba, Olayinka mohl jít do úniku, Hrošovský prodlužoval vědomě 720p 360p REKLAMA

Podle Wilczeka sudí nedělní šlágr zvládli velmi dobře. "Oficiální hodnocení na komisi máme až v úterý, ale s kolegy jsem v kontaktu a vládne spokojenost s výkonem rozhodčích. I Slavia prostřednictvím pana (vedoucího týmu Stanislava) Vlčka děkovala za výkon rozhodčích. Nikdo si nemůže stěžovat," uvedl Wilczek.

Komise rozhodčích dnes zorganizovala seminář pro zástupce médií, na kterém vysvětlovala sporné situace ze zahraničí i z domácí soutěže. Mimo jiné zdůraznila, že penalty za hraní rukou se pískají pouze v případě, že jde o úmyslnou ruku. To znamená, pokud je ruka od těla a trefená napřímo. Pokud ruku zasáhne míč, který se předtím odrazil od země či od hráče, o úmyslnou ruku se nejedná.