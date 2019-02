Ščasný: Střídání Kangy? Nedrží svůj prostor. Karlssonovi chyběl jen gól | iSport.cz

Jak moc bylo těžké dostávat se do utkání, když vás Dukla při začátcích obou poločasů trestala vstřelenými góly?

„Hodně. Neberu ten první gól, který už se Miloševičovi dlouho nepovede, ale v době kdy jsme vyrovnali a měli zápas rozhodnout, tak jsme to neudělali. Závěr prvního poločasu jsme nedohrávali optimálně. Druhý poločas jsme začali podobně. Po naší hrubé chybě jsme darovali soupeři druhý gól. Vše začalo po našem útoku, kdy jsme nedostoupili hráče a nechali jsme je založit útok. Přitom jsme viděli hrát Duklu s Baníkem a byli jsme si vědomi toho, že změnila styl hry, hraje jinak než na podzim a čekali jsme velmi těžký zápas. Jsem rád, že jsme ho nakonec dokázali otočit.“

Jak se vám zatím zamlouvají výkony týmu?

„Jsem spokojený s tím, že jsme dvakrát naplno bodovali. To je nejpodstatnější. V závěru podzimu se nám nedařilo a věděli jsme, že po přípravě musíme v první řadě bodovat. Věříme, že budou přicházet i lepší výkony.“

Poprvé za Spartu nastoupila zimní posila David Moberg Karlsson. Jak jste s ním byl spokojený?

„Myslím si, že splnil, co jsme od něho čekali. Před prvním zápasem měl zdravotní problémy, to byl důvod, proč jsem ho dnes sundal dřív, nechtěl jsem u něj riskovat zranění. Ale jinak je to přesně typ hráče, kterého jsme potřebovali. Je strašně nebezpečný, umí zrychlit hru, dovolí si jeden na jednoho. Dnes tomu chyběl snad už jen gól.“

SESTŘIH: Dukla - Sparta 2:3. Strhující bláznivé drama rozhodl Tetteh

Podruhé za sebou střídal Kanga. Bylo to kvůli zdravotnímu problému, nebo čistě z taktických důvodů?

„Nerad veřejně kritizuju jednotlivce, ale když to řeknu kulantně, tak Kanga nedržel prostor, který měl. Seskakoval si až moc dozadu. Víme o tom, že tohle je jeho způsob hry, ale v přípravě naše pokyny plnil. Tím, že se stahoval, tak nahoře nám chyběl hráč, museli jsme nakopávat balony a Tetteh byl na hrotu úplně sám.“

Proč jste jako poslední střídání využil Eldara Čiviče a ne Václava Drchala, který už se téměř svlékal do dresu, ale nakonec do utkání nezasáhl?

„Chtěli jsme do hry dostat centry, což je Čivičova jedna z nejsilnějších zbraní. Nakonec měl prsty u vítězné branky, takže nám to vyšlo. Ale o Drchalovi jsem pochopitelně uvažoval také.“

Živo je kolem Bořka Dočkala a jeho návratu do Sparty. Věříte, že bude moct nastoupit už v neděli proti Baníku?

„Není tajemství, že o něho dlouhodobě usilujeme. Bořka velmi dobře znám a už jsme spolu spolupracovali, vím, co od něho mohu čekat. Navíc se s námi ve Španělsku celou dobu připravoval. Věřím, že se to do Baníku dotáhne a pomůže nám přímo na hřišti k lepšímu výkonu a odvede, co od něj očekávám.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Milošević, 56. Plechatý (vl.) Hosté: 12. Kanga, 64. Zahustel, 81. Tetteh Sestavy Domácí: F. Rada – Ostojić, Kozma, Raspopovič – Milošević (C), Krunert, Kovaľ (71. Holenda), D. Souček – Daniel Tetour (87. Djuranović), P. González (84. Lu. Holík), Podaný. Hosté: Nita – Zahustel, Plechatý, Costa, Matěj Hanousek – Sáček, M. Frýdek (C) – Moberg Karlsson (74. Civić), Kanga (60. M. Hašek), Chipciu (57. Hložek) – Tetteh. Náhradníci Domácí: Hanousek, Holík, Holenda, Djuranović, Douděra, Dancák, Hruška Hosté: Heča, Štetina, Civić, Hašek, Pulkrab, Hložek, Drchal Karty Domácí: Kovaľ, Kozma, Ostojić, P. González Hosté: Zahustel Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Na Julisce, Praha-Dejvice Návštěva 6 122 diváků

Dukla - Sparta: Plechatý zahrál rukou! Ale těsně před vápnem, VAR tak nemohl jít proti sudímu

Dukla - Sparta: Letenští fanoušci přes dobrý výsledek a fotbal skandují "Ščasný ven!"

Dukla - Sparta: Zahustel lízl hlavou Sáčkův centr do sítě, je zase vyrovnáno - 2:2!