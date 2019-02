Skuhravý po prohraném derby: Karlsson? Víc se mi líbil Hložek | iSport.cz

„Do zápasu jsme vstoupili výborně, Braňo Miloševič dal krásný gól. Pak jsme měli ještě jeden nádherný přechod do útoku: škoda, že Pody (Jakub Podaný) nezvýšil na 2:0,“ hodnotil Skuhravý. „Jenže pokaždé, když to vypadalo, že máme zápas pod kontrolou, jsme udělali chyby.“

Do vedení jste šli díky nádhernému gólu: vážně to Branislav Miloševič takhle trénuje?

„Trénuje, akorát vám zapomněl říct, že mu to moc nejde… Byla to překrásná náhoda. Kdyby nám to přineslo body, pochválil bych ho ještě víc. Jenže jsme prohráli.“

Proč?

„Dělali jsme chyby, které pramenily z přemíry snahy nebo nezažití systému. Přitom když jsme se dostali na 2:1, věřil jsem, že Sparta nemá náboje na to, aby nás ohrozila. Bohužel jsme pak dostali dva góly ze středu hřiště.“

Mrzí vás porážka o to víc, že Sparta byla většinu zápasu zranitelná?

„Skvělá otázka… Bylo to podobné jako minule s Baníkem. Tvrdě na tom pracujeme v tréninku a mechanismy začínají fungovat, ale někdy nám chybí půlkrok, někdy klid. Zradila nás defenziva, ale věřím, že odehrát takový zápas se Spartou nám pomůže do dalších kol. Hrajeme o hodně, je to zkouška naší odolnosti.“

Čím si vysvětlujete pasivitu vašeho týmu za stavu 2:2, která pomohla Spartě rozhodnout zápas?

„Trochu nám začalo docházet a nebyli jsme přesní v držení míče. Navíc jsme neměli takový tlak po výstupu na hráče.“

Mimochodem, co jste říkal na výkon sparťanské posily Davida Moberga Karlssona?

„Viděli jsme ho ve všech zimních zápasech, takže jsme ho měli načteného. V prvním poločase, když hrál zprava, nebyl nebezpečný vůbec. Ve druhé půli díky tomu, že hřiště bylo víc roztrhané, měl víc prostoru. Suma sumárum: i když k němu mám respekt, nebyl to hráč, který rozhodl zápas. Víc se mi líbil nástup mladého Hložka.“

Líbil se vám i váš ofenzivní univerzál Pablo González? Ani ve druhém ligovém zápase po příchodu ze Španělska nezklamal.

„Všichni naši hráči podali zajímavý výkon, nerad bych někoho speciálně vyzdvihoval. Nicméně naše útočná trojice se začíná sehrávat a konkrétně Pablo potvrzuje, proč jsme si ho sem vzali. Jaký má dotyk, jak je odvážný… Na takového hráče se fanoušci budou chodit dívat.“

