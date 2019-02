Karlsson při debutu oslnil: Sparta rozhodla jako United za Fergusona | iSport.cz

První ostrý zápas za Spartu a hned výhra. Převládá tedy spokojenost?

„Určitě. Jsem velice šťastný, že jsme získali tři body.“

Výhra se ale nerodila jednoduše, souhlasíte?

„Je to tak. Dukla je sice poslední, ale hrála velice dobře. Všichni mi během zimy říkali, že v české lize není slabý soupeř. To se nyní i ukázalo. Na druhou stranu si myslím, že můžeme hrát mnohem lépe. V Česku jsme špičkový tým, určitě bychom měli být schopní podat kvalitnější výkon. Na druhou stranu nás těší, že jsme i takový typ utkání dokázali zvládnout.“

Vnímáte, že jako tým můžete podat mnohem lepší výkon?

„Určitě toho jsme schopní a věřím, že to v budoucnu předvedeme. Dvakrát se nám povedlo vrátit do utkání, nakonec jsme rozhodli, to je cenné. Takový Manchester United pod Alexem Fergusonem také rozhodoval zápasy v závěrech a kolikrát nepodal nijak skvělý výkon. Důležité je utkání zvládnout výsledkově.“

Jak jste se na hřišti cítil vy osobně?

„Jsem spokojený. Chtěl jsem ukázat fanoušků, čeho jsem schopný, že dokážu týmu pomoct. Trenér mi říkal, ať se zaměřím na své silné stránky, tedy driblink a přímočarost. Věřím, že se mi to povedlo, mému sebevědomí to jenom pomůže.“

Mohl jste přidat i gól, v několika dobrých pozicích jste ale nemířil přesně.

„Samozřejmě jsem se chtěl trefit, góly ale pro mě nejsou to nejdůležitější. Chci předvádět dobrý fotbal, bavit se jím a pomáhat týmu. Mnohem větší radost mám z toho, když pro někoho branku připravím. Věřím, že to přijde.“

V úvodu druhého poločasu jste se přesunul zprava doleva. Byl to taktický záměr?

„Ano, trenér mě chtěl vidět i na levé straně. Já s tím nemám vůbec problém, mohu hrát na obou křídlech.“

Podruhé na jaře jste duel zlomili ve svůj prospěch v závěru. O čem to vypovídá?

„Je to naše síla, máme tu spoustu dobrých hráčů. V duelech s takovými soupeři lze předpokládat, že v závěru budeme mít navrch, protože disponujeme kvalitnějšími hráči. Určitě se ale musíme zaměřit na to, abychom měli lepší vstupy do zápasů.“

