Rajnoch: Sparta? K ideálu daleko. S Kangou se hráčům asi nehraje dobře | iSport.cz

Změnilo se něco ve Spartě?

„Za prvé dostávají prostor mladí kluci, což je určitě pro Spartu dobrá cesta. Samozřejmě se to ale musí nějak regulovat, protože tlak na hráče je obrovský. Je otázka, jestli to mladí už v jejich věku zvládnou, není to vůbec lehké. Ale třeba Dominik Plechatý v obou zápasech na jaře ukázal, že v něm je potenciál. Další změnu vidím v tom, že Sparta i za nepříznivého stavu dokázala zareagovat a otočit utkání ve svůj prospěch. To je oproti podzimu asi největší proměna. Navíc ve venkovním utkání. To by mohlo tým pořádně nakopnout.“

A když se podíváme čistě na herní stránku?

„Tam je to k ideálu zatím hodně daleko, i když zápas s Duklou byl pro diváka určitě zajímavý. Bylo to koukatelné z obou stran. Dukla se prezentovala líbivým fotbalem. Padlo pět branek. Co víc by si fanoušek měl přát. Když bych měl hodnotit jen Spartu, má před sebou ještě hodně dlouhou cestu, ale myslím si, že jí takový zápas pomůže.“

Poprvé v lize nastoupila zimní posila David Moberg Karlsson. Jak se vám líbil jeho výkon?

„Je v něm velký potenciál. Kluci ze Sparty říkali, že je charakterově výborný a na hřišti velmi rychlý, rozumí si s balonem a nedělá mu problém hrát levou či pravou nohou. Nerad bych ho hodnotil po prvním zápase, ale proti Dukle naznačil, že by se mohlo jednat o velice dobrý nákup.“

Velké téma po utkání bylo střídání Guélora Kangy. Trenér Ščasný ho stáhl předčasně už podruhé za sebou. Co jste na to říkal?

„Trenér to docela jasně vysvětlil po zápase. Když má hráč za úkol hrát na „desítce“, tak by se měl v tom prostoru pohybovat a neběhat si pro balon ke stoperům. Pak chybí nahoře. Kanga nehrál zrovna špatně.