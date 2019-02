Přišel Svědík a Slovácko bodově vládne. Sáhl jsem si na dno, říká trenér | iSport.cz

Krabatí čelo. Krachl mu příchod vysokého útočníka, kterého tým nutně potřebuje. Zvednout si náladu pohledem na tabulku, kde už je Slovácko na 27 bodech? To není Svědíkův styl. Neopájí se dílčími úspěchy, nepolevuje. V pondělí přiveze svůj rozparáděný soubor na Slavii. S obvyklým cílem: Vyhrát. Na nic jiného mužstvo týden co týden nechystá.

Čísla mluví jasně. Od vašeho příchodu do Slovácka nenajdeme v lize bodově úspěšnější tým. Co to pro vás znamená?

„Vůbec nic, je příliš brzy něco hodnotit. Naše strategie je soustředit se na každý zápas a chtít ho vyhrát. Samozřejmě jsme rádi, že jsme body udělali a posunuli se v tabulce výš. Přišel jsem se svou filozofií. Ještě to není úplně takové, jak bych si představoval. Pořád máme rezervy. Nicméně mužstvo je velice vnímavé, tohle v sobě má. Naznačily to už zápasy na podzim a potvrdilo se to i prací v zimní přípravě. Tým do sebe vstřebal spoustu nových věcí.“

Máte z toho od začátku angažmá dobrý pocit?

„Zvládli jsme zápasy na Baníku a se Spartou, kdy jsme opravdu pracovali dobře. Pak přišlo utkání v Olomouci, kde mi mužstvo ukázalo svou stinnou stránku. Nepoznával jsem ho. Hráči si mohli ověřit, že když ustoupí od jasně daných principů, okamžitě se to projeví. Tohle bylo první varování. Tým na to zareagoval velice dobře, což bylo důležité. Parta velmi dobře funguje na hřišti i v kabině. Vychází to už od kapitána. Vlasta Daníček je výborný kluk. Mužstvo si většinou vše vyřeší samo. Starší kluci si to pohlídají.“

Fakt to vypadá, že jdete do každého utkání s cílem vyhrát.

„Spousta lidí bere domácí výhru nad Duklou nebo Karvinou jako povinnost. Ale každý takový zápas je těžký. A spousta dalších nás ještě čeká. Nicméně bude to hlavně o nás. Nejvyšší cíl je vyhrát každý zápas. Jestli budeme v šestce, to se mi hlavou vůbec nehoní. Nikdy mě situace v tabulce neuspokojí tak, že začneme pracovat míň. Naopak. Vážím si své práce a podle toho se k tomu všemu chovám.“

Zažil jste si už v životě hodně…

„Pozitivního i negativního. Nejen ve fotbale. Když si člověk všechno přebere do pozitiva a poučí se, přinese mu to do práce víc zkušeností a nadhled. Vždy se snažím odhalit svoje chyby a nebrat je tak, že mi bylo ublíženo.“