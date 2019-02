Dočkal a Sparta: plat je domluvený, zbývá maličkost. Co Panák a odchody? | iSport.cz

Během probíhajícího týdne byl minimálně navenek na sparťanské frontě nečekaný klid. Žádné oficiální potvrzení dalších posil, pondělní triumf na Dukle a pak ticho po pěšině. Až fanoušci největšího českého klubu začínali být trochu nervózní. V zákulisí ovšem vedení Sparty intenzivně pracovalo.

Výsledek? Podle informací serveru iSport.cz je z 95 procent hotový návrat Bořka Dočkala. Klub se dohodl s hráčem na platových podmínkách kontraktu, před podpisem zbývá rozřešit poslední záležitost.

LIGOVÝ INSIDER: Dočkalův příchod do Sparty? Odnést to může Kanga 1080p 720p 360p REKLAMA

A to provizi pro hráčovu zastupující agenturu Sport Invest. Lze předpokládat, že by se tak mohlo stát ještě během čtvrtka, nejpozději v pátek dopoledne. Nic pak nebude bránit tomu, aby zkušený polař nastoupil do nedělního šlágru proti Baníku.

Před formálním dotažením je i příchod karvinského stopera Filipa Panáka, jenž se s klubem připravuje už od ledna. Na stole je finální verze přestupové smlouvy, čeká se na její potvrzení ze strany Karviné. Panák je po podzimní operaci kolena stále v rekonvalescenci, vrátit do akce by se mohl ve druhé polovině března.

Vše o Spartě čtěte ZDE>>>

Pražané zároveň řeší i dva potenciální odchody z kádru. Mladý obránce Tomáš Wiesner by mohl zamířit na hostování do Mladé Boleslavi, v tuhle chvíli se řeší, zda by šlo o přesun na zbytek sezony či i o dlouhodobé hostování do konce příštího ročníku.

Úočník Golgol Mebrahtu pak má možnost zamířit na hostování do konce sezony do Bohemians. Oba celky z hlavního města mají o uskutečnění transakce zájem, čeká se na vyjádření hráče, jenž se do Vršovic podle informací iSport.cz příliš nežene. Pokud by Golgol tuhle možnost shodil ze stolu, pravděpodobně by setrval v juniorce Sparty do léta, kdy mu vyprší smlouva. Varianta přesunu do Baníku je u ledu.