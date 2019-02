Teplickému Kučerovi snížili trest: Berbra a Spartu j*be za 40 000 korun | iSport.cz

Kučeru rozhodnutí Odvolací komise překvapilo. „Tomáš nečekal, že by vůbec mohlo dojít k nějaké korekci původního rozhodnutí. V podstatě byl mile překvapen, že se povedlo trest alespoň snížit,” prozradil pro iSport.cz právník Jan Staněk, jenž Kučeru při procesu zastupoval.

Zároveň však vyjádřil nespokojenost s tím, že ne všechny jejich námitky Odvolací komise uznala. „Oceňujeme její konstruktivní přístup i to, že pokutu snížila. Pořád si ale myslíme, že by tyto věci neměly řešit orgány FAČR,” řekl Staněk.

Jinými slovy: Kučera hraje profesionální soutěž spadající pod Ligovou fotbalovou asociaci (LFA), a tak by neměl být trestán jinou stranou.

„Pokutu měli zrušit a stíhání zastavit,” stojí si za svým Staněk.

Další otázkou je, zda by uměleckou tvorbu neměla brát FAČR a její příslušné komise s větším nadhledem.

„Samozřejmě si tuto otázku můžeme položit. Ale my se domníváme, že ta škodlivost, ten způsob, jakým invazivně útočil na disciplinárním řádem chráněné zájmy, takový nadhled neumožňovaly,” reagoval na dotaz Sportu Jan Lego, předseda Odvolací komise.

„Došli jsme k závěru, že hráč Kučera se dopustil onoho stíhaného disciplinárního přečinu, za nějž mu byl uložen původní trest. Ale vzhledem k projevené lítosti a omluvě jsme se rozhodli výši pokuty pouze snížit,“ vysvětlil Lego. Odvolací komise celou věc připodobnila k trestu Miroslava Stocha z pražské Slavie, jenž vyfasoval pokutu ve stejné výši za pokřik „Smrt Spartě”.

Staňkovi a Kučerovi také vadily některé procesní věci. Například absence návrhu Výkonného výboru FAČR, až na základě něhož může Etická komise jednat. Takže se pravděpodobně provinila proti vlastním stanovám. Dále na začátku disciplinárního řízení chybělo jasné vymezení toho, čeho se měl Kučera dopustit. Etické komisi ze stíhání rovněž zcela vypadlo jméno Miroslava Pelty, které přitom ve videoklipu zaznělo stejně jako Berbr či Sparta.

„Byla to jedna z námitek. Z počátku Etické komisi vadilo jen to, že Tomáš hrál v klipu, což není žádné provinění. Pak to konkretizovali na Spartu a pana Berbra, ale vynechali Peltu. Větší logiku by přitom mělo začlenění Peltova jména než Berbrova s ohledem na stejnou soutěž, ve které Tomáš a pan Pelta působí,” uvedl Staněk.

Portál Seznam Zprávy upozornil i na to, že předseda Odvolací komise Lego působí na právnické fakultě Západočeské univerzity, kde je jeho nadřízeným shodou okolností Jan Pauly starší, tedy předseda Etické komise FAČR, jejíž verdikt přezkoumával.

„Žádný dopad to nemá. Já jsem se necítil a ani nedále se necítím podjatý,” ubezpečuje Lego. „Osobní vazby nehrají žádnou roli. A kdybych měl pocit, že jsem ovlivněn, tak bych se z rozhodování vyloučil, to je jednoznačné. To ani jinak nejde.”

Podivné vazby Staňka s Kučerou zarazily.

„Nemyslím si, že je v pořádku, aby tam takové vztahy byly. Nicméně nemůžu posoudit, jestli to mělo nějaký vliv na rozhodování, protože se jednalo o kolektivní rozhodnutí. Můžu říct, že k nám byl pan Lego slušný na rozdíl od pana Paulyho a Etické komise, jejíž přístup vůči nám byl nekorektní a arogantní,” dodal Staněk.