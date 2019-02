Opava odvrátila krach! Město dalo 24 milionů, na peníze čekali hráči i Pardubice | iSport.cz

Svých peněz by se měli dočkat hráči, kteří jsou od prosince bez výplaty, i například druholigové Pardubice. Ty vymáhají po Opavě zhruba 3,3 milionu korun za podíl z podzimního přestupu záložníka Joela Kayamby do Plzně. Celý případ předaly arbitrážní komisi. Původně měly Pardubice obdržet částku už v říjnu, pak věřily termínu do 4. ledna.

„I když už Opava měla finance z Joelova přestupu do Plzně, nedostali jsme ani korunu. Byly to jen sliby, nemohli jsme to řešit jinak. Navíc se tam měnilo vedení, ani nebylo s kým jednat,“ upozornil pro Sport Vít Zavřel, sportovní manažer druholigových Pardubic. Dnešní verdikt zastupitelstva znamená, že by se kluby měly dohodnout na splátkovém kalendáři. „Jde jen o to, že chceme vědět, na čem jsme,“ uvedl trpělivě Zavřel.

Zastupitelé v kritické situaci fotbal podpořili. Při hlasování bylo 30 radních pro návrh, 6 se zdrželo. „S tímto příspěvkem jsme schopni dohrát do konce sezony bez potíží. Financování té další by proběhlo zastupitelstvem, kde by byl představen finanční plán na další sezonu,“ poznamenal primátor Tomáš Navrátil.

Opavě tak nyní nehrozí hráčský výprodej, ani rebelie uvnitř kabiny. Tvrdý boj o budoucnost klubu však pokračuje. Nedávný audit odhalil, že se v něm hospodařilo nezdravě.

Situace fotbalového klubu byla vážná

„Za dva roky vzrostly náklady o 30 milionů korun. To vedlo k tomu, že klub se dostává do dluhové spirály. Kdyby nedošlo k rozprodávání hráčů, dluh je dneska v tak extrémní výši, že je nedosažitelný. Jediné řešení je z dlouhodobého hlediska buď restruktualizace nákladů, nebo zvýšení příjmů,“ sdělil advokát Miroslav Cách. Aktuální dluh SFC a.s., který je více než deset dnů po splatnosti, se přibližuje sumě 10 milionů korun.

Vážnost situace potvrdil i primátor Navrátil. Fanouškům se jeho slova neposlouchala lehce. „Nikdo nás neinformoval, že je hrozba, že SFC je před úpadkem. V žádném případě nechceme klubu uškodit, pravidelně děláme vše pro to, abychom ho zachránili. Chceme Opavu udržet nadále v první lize, ale musí to mít svůj řád a pořádek,“ řekl na mimořádném jednání.

„Dostaly se k nám informace, že v lednu nemají hráči peníze za listopad, my jsme se to snažili co nejrychleji vyřešit. Podařilo se nám do klubu napumpovat pět milionů a dělali jsme a děláme kroky ke stabilizaci. Objevili jsme se v kabině, ujistili jsme hráče, že budeme klub podporovat. Dnes je stav opravdu před úpadkem. Musíme nastavit výdajovou stránku tak, abychom to zvládli,“ prohlásil.

SESTŘIH: Jablonec - Opava 2:2. Severočeši v závěru nečekaně přišli o výhru 720p 360p REKLAMA