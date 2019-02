Sparta a Brabec. Neslevil z požadavků, říká Rosický. O kolik šlo? | iSport.cz

„Co se týká transferu Jakuba Brabce do Plzně a našeho údajného nezájmu… Od jeho agenta jsme v létě minulého roku dostali informaci, že by se Kuba moc rád vrátil do Sparty. To pro nás bylo velice zajímavé a vážně jsme se tím zabývali. Nicméně agent nám sdělil, že Jakub se vrátí pouze v případě, že klub splní veškeré finanční požadavky, z nichž hráč nechtěl slevit,“ uvedl Rosický pro Sparta.cz.

Podle informací iSport.cz se konkrétně jednalo o deset milionů korun pro hráče a dalších deset milionů v provizi pro agenta Ondreje Chovance. To vše za roční hostování.

„A to pro nás bylo neakceptovatelné. Proto jsme z možnosti získat ho na roční hostování upustili a Jakub si vybral angažmá v Turecku,“ ozřejmil Tomáš Rosický.

Agent Chovanec oslovil Spartu s možností získat Brabce na hostování znovu během zimní přestávky. Jenže to bylo již ve chvíli, kdy se letenský klub zaměřil na jinou posilu.

„V tomto přestupním období, když byla možnost Jakuba opět získat, jsme již pracovali na příchodu Filipa Panáka a v přípravě náš talentovaný odchovanec Plechatý zaujal trenéry natolik, že si ho chtěli ponechat v kádru,“ dodal Rosický.

