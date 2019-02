Slavia zužuje kádr. Jugas a Sýkora jdou hostovat, Mešanovič přestupuje | iSport.cz

Byť se zdálo, že nabitá soupiska Slavie zůstane, jak je, na poslední chvíli v ní přece jen dojde k nějakým změnám. Její kádr opouštějí útočník Muris Mešanovič a stoper Jakub Jugas, kteří odcházejí do Mladé Boleslavi, a záložník Jan Sýkora, jenž jde do Liberce.

Mešanovič do středočeského klubu přestupuje, smlouvu podepsal do června 2022. Jugas bude v Boleslavi hostovat do konce sezony stejně jako Sýkora v Liberci.

Osmadvacetiletý Mešanovič strávil v klubu z Edenu tři roky. Na podzim se vracel po těžkém zranění kolena, ale mnoho minut neodehrál a skóroval jen v pohárovém utkání proti Ústí nad Labem. Smlouva ve Slavii mu končila v létě, na novém kontraktu se tam nedohodl. V Boleslavi bude jistit Nikolaje Komličenka, případně s ním ve dvojici kooperovat.

Šestadvacetiletý Jugas přišel do Slavie ze Zlína v létě roku 2017 a brzy si získal pevné místo v základní sestavě. Vypadl z ní však kvůli zranění, a jelikož v konkurenci Ondřeje Kúdely, Michaela Ngadeua a Simona Deliho neměl valné vyhlídky na adekvátní herní vytížení, odchází se rozehrát do Mladé Boleslavi. Zde by měl ve stoperské dvojici s Tomášem Hájkem navázat na společné úspěšné působení ve Zlíně.

O rok mladší Sýkora se vrací do Liberce, odkud na začátku roku 2017 do Slavie přišel. Trenéru Zsoltu Hornyákovi se tak splní přání získat kvalitního podhrotového hráče. Také Sýkorovu pozici ve Slavii zkomplikovaly zdravotní problémy, kvůli kterým přišel o valnou část zimní přípravy.