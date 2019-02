Hybš po výhře: Sparta? S Dočkalem bude silnější, ale ráda sem nejezdí | iSport.cz

Video k článku Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného SESTŘIH: Liberec - Dukla 2:0. Kozák gólem a asistencí zařídil výhru Slovanu VŠECHNA VIDEA ZDE

Výsledek je pro vás hodně cenný, že?

„Ano, je. Potřebovali jsme vyhrát. Chtěli jsme odskočit týmům pod námi, abychom na ně vytvořili tlak. Každopádně věděli jsme, že Dukla hraje dobrý fotbal. Proti Spartě hráli velmi dobře (2:3), takže pro nás jsou tři body cenné.“

Měli jste v hlavách výkon Dukly v utkání se Spartou?

„Ne, to ne. Ale koukli jsme se na to, viděli jsme spoustu situací... Zápas ukázal, co všechno ve své hře dokáže Dukla předvést. To utkání bylo z jejich strany velmi dobré, Sparta byla akorát šťastnější v zakončení. My jsme naopak potřebovali, abychom Duklu vůbec k její hře nepustili. Potřebovali jsme aktivně presovat, což se nám sice nepodařilo ve všech situacích, ale po většinu času ano.“

Nebyli jste s postupem času za bezbrankového skóre nervóznější a nervóznější?

„Byla škoda, že v první půli nespadly do branky dvě situace Liboru Kozákovi, pokaždé mu chyběl krůček. Doma ale věříme i deset minut před koncem, že dáme gól. Hraje se nám tu o mnoho lépe a víru ve vítězství máme obrovskou. Byli jsme nastaveni hlavami tak, že obrovsky chceme vyhrát. Naštěstí to do branky nakonec dvakrát padlo.“

Jak jste viděl svůj gól?

„Seběhlo se to celé hodně rychle. Bylo to po standardní situaci, míč tak nějak poskakoval vápnem a já se jen snažil číhat mezi obránci. Snažil jsem se nepřibližovat ani k jednomu z nich, bránili totiž zónově, takže jsme hledali mezery mezi nimi. Libor Kozák mi míč skvěle prodloužil a naštěstí jsem se prosadil.“

Gól vás hodně uklidnil.

„Až zbytečně, což je naše neřest, jsme se zatáhli. Bylo to způsobené ale i tím, že Dukle dáte metr a ona vám vyjede ze situací, ze kterých nevyjede jakýkoliv jiný ligový tým. Mají to najeté. Trochu jsme se uspokojili, ale Duklu jsme jinak do ničeho nepustili.“

V příštím zápase vás čeká pražská Sparta. Jak se těšíte?

„Hodně. Přijede Sparta, která navíc získala Bořka Dočkala. Budou ještě jednou tak silní, obrovsky jim pomůže. Z dlouhodobého hlediska se ale Spartě v Liberci nedaří. Sám jsem to pocítil, když jsem ve Spartě působil, nikdy se mi v Liberci nehrálo dobře. Dokážu se vžít do situace kluků, nepojedou k nám úplně rádi. Určitě budou mít obavy a my toho musíme využít. Pokusíme se bodovat, doma body zkrátka sbírat musíme.“