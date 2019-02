Agent Dočkala: Jednání v Číně šla až do rána, Sparta nemusela tolik utratit | iSport.cz

"Všechno vycházelo ze zadání Sparty, kterým bylo přivést Bořka zpět za co nejméně peněz. Naším cílem pak bylo primárně odvést co nejlepší práci pro jednoho z našich top klientů a splnit jeho přání vrátit se zpět domů," řekl Kolář v rozhovoru s ČTK.

Úkol to ale nebyl snadný, protože čínský klub před dvěma roky zaplatil Spartě přes 200 milionů korun a nechtěl na transferu prodělat. "Nakonec jeho návrat stál Spartu méně než pětinu, co za něj dostala. Nemusela ani utratit celý rozpočet, který na to měla. Takže na její straně je veliká spokojenost," prohlásil Kolář.

Kolář ale musel se spolupracovníky v čele s Jindřichem Šťastným vynaložit velké úsilí, aby čínský klub dovedl k takovému kroku. "Celé to začalo na konci října. Byla to několikaměsíční mravenčí práce a velká zkouška i pro nás. Číňané jsou vytrvalí a skvělí obchodníci, bylo to kdo z koho. Kdo to vydrží déle a nezhroutí se. Věděli jsme, že musíme zůstat trpěliví, což se v některých momentech nepovedlo Spartě. A to v určité fázi jednání ztížilo," popsal Kolář.

Klíčové bylo postarat se o to, aby čínskou stranu nezaujala některá z nabídek, které se objevily zvláště po dobrých výkonech Dočkala v dresu Philadelphie v zámořské MLS, v níž se stal nejlepším nahrávačem.

"Museli jsme být hodně defenzivní. Přicházely nabídky z arabského světa, MLS i západní Evropy. My tyto nabídky museli tlumit a přimět zástupce klubu sledovat naši cestu. Cílem bylo, aby neměli tak velké představy. Postupem času začala jejich očekávání padat níž a níž," uvedl.

Za důležitý krok považuje fakt, že se povedlo Che-nan přesvědčit, aby nechal Dočkala už v zimě trénovat se Spartou. "Ve chvíli, kdy toho hráče nedržíte a nemáte ho v prvním týmu, jednoduše ho dáte mimo, tak ztrácí na tržní ceně," naznačil, co všechno snižovalo Dočkalovu cenu.

"Když se pak nedořešil přesun v lednovém přestupním okně, které platí pro většinu zemí, a jednání se přehouplo do února, tak pochopili, že je nečeká hodně peněz. Zbývala možnost hostování a snaha ho zpeněžit později, nebo Bořkovi vytvořit maximální servis, aby tam zůstal. V tu chvíli jsme je museli úplně finálně přesvědčit," dodal Kolář.

Nakonec letěl přestup dořešit do Číny. "Každý den jsme jednali do tří do rána. Jeden den něco platilo a druhý den jsme začínali od začátku. Finálně se dohoda podepisovala ve 4:28 ráno jejich času," prohlásil.

Zbývalo už jen dořešit podmínky ve Spartě. "Ale jedná se o výjimečného hráče a výjimečnou smlouvu. Jednání byla tvrdá a chtělo to svůj čas. Ti, co o tom v klubu rozhodují, navíc nebyli v republice, takže byly časové prodlevy. Řešila se i osobnostní práva a závazky z minulosti, které se musely dotáhnout," vysvětlil, proč se přestup uzavřel až v poslední možný den přestupního období.