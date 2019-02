Hašek vydechl: Nikdo nechce být vyhozený. Na lekce angličtiny je čas | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zlín - Bohemians: Sudí ofsajd neviděli, Vacek si obešel Bartošáka i Dostála a zvýšil na 2:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Ulevilo se vám?

„Říkal jsem, že chceme uspět, i kdybychom měli vykopat míče na tribunu. A některé nakonec na stadionu zůstaly. (úsměv) V Bohemce jsou lidé, kterých si vážím a chci, aby byli šťastní. Já jsem jim toho v poslední době jako kouč moc nepřinášel. Takže ano, jsem za výhru rád i soukromě. Nemusím začít hned zítra s lekcemi angličtiny. Na to je čas.“

Změnili jste rozestavení, vzadu byli tři stopeři. Důvod?

„Hráli jsme trošku jinak. Soupeř by musel věštit z křišťálové koule nebo mít u nás zvědy, aby se to dozvěděl. Chtěli jsme z principu udělat změnu. Ne proto, že bychom si mysleli, že nás tento způsob hry může posunout dál. Ten předchozí nám přinášel větší či menší množství šancí, ale ne bodový zisk. Jako by to nebylo úplně spravedlivé…Tentokrát jsme nehráli rozvíjecí fotbal, ale postavili jsme se do hlubokého bloku a čekali jsme, že se o nás Zlín rozbije.“

To se stalo.

„Dali jsme gól ze standardky, což je novinka. V minulé sezoně se nám to nepovedlo ani jednou, v této dvakrát. Ale to díky Yusúfovi, který tady teď nebyl. Neměl jsem ambici, že udeříme ze standardky. Byl to bonus navíc. Pomohli nám všichni noví hráči. Bohemka už dokáže přivést nejen talenty, ale i hotové fotbalisty.“

Těší vás, jak jste soupeře ubránili?

„Oni se do nás dostávali vůlí, ne tím, že by nás přehrávali. Jako by bylo napsáno ve hvězdách, že Bohemka vyhraje. Tak jsem to cítil. Nebylo složité vcítit se do rozpoložení hráčů a trenérů Zlína po těch porážkách. Po gólu jsme trpělivě čekali na brejk. Mysleli jsme si, že přijde dřív. Ale nikdo nemůže chtít, abychom v naší situaci dělali všechno správně. Rezignovali jsme na některé věci, na nichž jsme předtím lpěli.“

Těší vás, jak se prezentoval útočník David Puškáč při svém prvním startu v základu?

„Přinesl nám to, co jsme nikdy dřív neměli. Sílu, schopnost udržet vpředu míče. V listopadu prodělal operaci, od té doby nehrál. Minule proti Olomouci dostal třicet minut. Má za sebou první týdenní tréninkový mikrocyklus. Ve Zlíně šel do základu a logicky pak kondičně zdechal. Až se dotrénuje, stoupnou s ním i naše ambice. Chtěl u nás být útočník číslo jedna, proto sem šel. Tak to tady má a ještě skoro nemusí trénovat.“ (úsměv)

Jste rád, že jste získali v zimě Kamila Vacka, který dal krásný druhý gól?

„Věděl jsem, že bude těžké nahradit Martina Haška. Typologicky i charakterově. Upnul jsem se na Kamila Vacka, to byla moje jediná idea. Těší mě, že to vedení vzalo za své a přivedlo ho. Nebyl to vůbec jednoduchý transfer. Trošku jsme se v tomto posunuli. Získali jsme Levina, Vacka, Puškáče, Hůlku, který dělal kapitána v Boleslavi. K tomu přišel díky Yusúfově přestupu na hostování ze Slavie Pokorný. Už nebereme jen talentované, ale i hotové fotbalisty. Všichni noví hráči nám ve Zlíně pomohli.“

Kdy budete mít k dispozici kanonýra Yusúfa?

„Příště hrajeme se Slavií, takže stejně nemůže nastoupit. Říkal, že začne s plným tréninkem po tomto zápase. S tím jsme počítali.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 29. Krch, 90+3. Vacek Sestavy Domácí: S. Dostál – Bačo, P. Buchta, Hnaníček – Matejov, Jiráček, Li. Holík (77. Jakubov), Čanturišvili, Bartošák – Železník (C) (63. Džafić), Poznar. Hosté: Fryšták – Hůlka, Krch (C), Pokorný – Záviška, Ljovin, Vacek, Bartek – Reiter (77. M. Dostál), Puškáč (65. Koubek, 89. Jindřišek), Vaníček. Náhradníci Domácí: Rakovan, Cedidla, Hronek, Slaměna, Hlinka, Jakubov, Džafić Hosté: Valeš, Jindřišek, Hašek, Koubek, Vodháněl, Dostál, Marhún Karty Domácí: Čanturišvili Hosté: Ljovin, Bartek, Vacek Rozhodčí Zelinka – Vlasjuk, Leška Stadion Stadion Letná, Zlín

