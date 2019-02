Dočkal po výhře: Mám víc zážitků než za měsíce v Číně. Ale nic by neměnil | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39. Štetina, 57. Moberg Karlsson, 77. Drchal Hosté: 29. Diop, 90+3. Kuzmanović Sestavy Domácí: Nita – Zahustel, Štetina, Costa, Matěj Hanousek – Sáček, M. Frýdek – Hložek (80. M. Hašek), Dočkal (C), Moberg Karlsson (64. Radaković) – Tetteh (71. Drchal). Hosté: Laštůvka – Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman – Fillo (80. J. Šašinka), Jánoš (71. Jirásek), R. Hrubý, Holzer – Baroš (C), Diop (58. Kuzmanović). Náhradníci Domácí: Heča, Kanga, Chipciu, Drchal, Hašek, Plavšić, Radaković Hosté: Budinský, Kuzmanović, Jirásek, Granečný, Šašinka, Šindelář, Mešaninov Karty Domácí: Štetina, Moberg Karlsson, Štetina Hosté: Baroš, Fillo, Fleišman, Diop, Jánoš Rozhodčí Houdek – Hrabovský, Caletka Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 15 225 diváků

Návrat si užil dosyta. Trefil tyčku, přihrál na gól. A letenské tribuny skandovaly jeho jméno. „Mým přáním bylo hrát zase za Spartu a s tím přivítáním od fanoušků to bylo ještě hezčí,“ potěšilo Bořka Dočkala. Stejně jako týmový výkon, který dle jeho slov naznačil obrovský potenciál do příštích sezon.

Takhle jste si návrat představoval?

„Ty scénáře mohly být ještě příjemnější, klidnější nebo barvitější, kdybychom vyhráli 2:0, 3:0. Ale i tak jsem maximálně spokojený. Zvládli jsme důležitý zápas proti Baníku a v tabulce udělali krok dopředu. Důležitý byl i herní projev, abychom cítili, že rosteme. Obojí jsme splnili. Navíc i v deseti jsme těžkou situaci zvládli – navýšili náskok a celkem dobře kontrolovali hru.“

Nastřelil jste tyč a připsal si asistenci. Spokojený jste také s vaším individuálním výkonem?

„Vždycky to může být lepší, takhle se na to koukám. S gólovou tečkou by to bylo příjemnější. Věřím ale, že jak budou zápasy přibývat, i já se budu cítit lépe fyzicky nebo v kontaktech s balonem. Ke konci už to bylo na hraně, což bylo dáno i vyloučením Štetiny. Jenom tréninkem se totiž zápas nahradit nedá.“

Sparta - Baník: Dočkal hned v první šanci trefil tyč! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Bylo hodně složité naskočit na hřiště, když jste tři měsíce neodehrál ostré utkání?

„Mně to bylo v podstatě jedno. Já se těšil a věděl jsem, že čím dřív to přijde, tím lépe pro mě. Neobával jsem se, že nebudu stíhat nebo že fyzicky postupně odejdu. Ale ta jistota bude určitě větší, až budu hrát týden co týden.“

Jak se vám zamlouvaly výkony mladých sparťanských pušek, které jste měl kolem sebe?

„Všichni mají obrovský potenciál a před sebou velkou budoucnost. Během zimní přípravy jsem je měl denně na očích a viděl jsem, jak jsou pracovití. Záleží jim, aby se tady prosadili. Bojují o to. U Sáčka jsem už před dvěma lety očekával, že udělá tenhle krok. Viděl jsem jeho potenciál, což teď potvrzuje skvělými výkony. Velký krok kupředu udělal také Frýdek. Nejenom svým nasazení, ale i tím, jak vyburcuje mužstvo, jak se zklidnil na balonu. Hložek je zase přírodní úkaz. To, jaké má dispozice a sebevědomí v šestnácti letech, je hodně neobvyklé.“

Dočkal po návratu do Sparty: Představoval bych si, že to bude 3:0 s klidným závěrem 720p 360p REKLAMA

Dá se říct, že s vaším návratem se změnila i atmosféra kolem klubu? Třeba fanoušci poprvé na jaře neskandovali nic negativního.

„Nebylo by fér tohle svádět jen na moji přítomnost, tým si za výkon podporu zasloužil. V zimě jsem zaznamenal, že se ve Spartě odvedl kus práce. A i když to herně nebylo ono v prvních dvou zápasech, věřil jsem, že jen potřebujeme získat sebevědomí. Je možné, že moje přítomnost měla pozitivní efekt, že se lidé soustředili na jiné věci, ale také jsme je chytili dobrým vstupem.“

Kam by se Sparta měla s vámi posunout v delším časovém horizontu?

„Cílem a přáním nás všech je, aby se Sparta vrátila na nejvyšší pozice. Ambice je jasná – vyhrávat tituly a být vidět v Evropě. Ale je potřeba jít postupnými kroky. Důležité bude i to, jak dohrajeme tuhle sezonu vzhledem k celkovému vývoji týmu. Máme tu spoustu mladých kluků a s každou výhrou bude jejich sebevědomí stoupat. Věřím, že když půjdeme takovým směrem, jaký si představujeme, tak příští rok nás bude těžké zastavovat.“

Vraťme se ještě k procesu přestupu. Bylo těžké sledovat, jak se celá situace vyvíjela?

„Věděl jsem hned, že to bude běh na delší trať. Museli jsme být trpěliví, přestože přicházely různé vlny. Chvíli to vypadalo dobře, chvíli hůř, ale já byl v klidu. Nedošlo k tomu, že bych se obával, že přestup nedopadne. Práce kolem toho byla náročná, to jsem poznal i během tří dnů v Číně, kdy jsme ukončovali smlouvu. Bez trpělivosti by se to nepovedlo.“

Sparta - Baník: Exhibice! Drchal s Dočkalem ale akci překombinovali a definitivně nerozhodli Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Měl jste připravený plán B, kdyby transfer do Sparty nevyšel?

„Neměl jsem žádný plán B. O nic jiného jsem prostě neměl zájem. Sparta se mě někdy v říjnu během reprezentační přestávky zeptala, jestli se chci vrátit, a já odpověděl ano. Pokud by přestup nevyšel, asi bych se musel vrátit do Číny a hrát tam.“

Jak hodnotíte zpětně rozhodnutí odejít do čínské ligy?

„To je těžké i teď. Lidé se mě neustále ptají, jak bych se rozhodl dnes. Ale vždycky je to otázka okolností v daný moment. Určitě to není tak, že bych litoval a chtěl vrátit čas. Pro můj vývoj hráče i člověka byly ty dva roky taky důležité. I Sparta si prošla nějakým vývojem a bůhví, co by bylo, kdybych tu zůstal.“