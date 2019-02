Ščasný: Věděl jsem, proč chci Dočkala. Štetina hrál kvůli Barošovi | iSport.cz

Směrem dopředu to byl jeden z nejlepších výkonů Sparty. Souhlasíte?

„Myslím, že ano. Věděli jsme, že potřebujeme v úvodu jara vyhrávat. A pokud měla naše výkonnost trošku sestupnou tendenci, tak tentokrát jsme podali určitě nejlepší výkon a navázali jsme na výkony z přípravy. Velmi si cením toho, že jsme znovu zvládli otočit zápas, navíc o deseti lidech, ale také skvělého kolektivního výkonu. Utkání jsme zvládli nejen výsledkově, ale i herně.“

Jak hodnotíte přínos Bořka Dočkala po sportovní stránce, ale třeba i mimo kabinu?

„Moc dobře jsme věděli, proč o Bořka stojíme. Říkal jsem to, když jsme ho podepisovali. Věděli jsme, co od něho můžeme čekat. To samozřejmě naplnil. Na druhou stranu musím vyzdvihnout výkon všech hráčů, protože všichni pracovali výborně. Bez toho by to nešlo. Bořek je lídr, ten kdo dá hře myšlenku navíc, ale také zklidní kluky kolem sebe.“

Příště budete muset opět změnit obranu, tentokrát nuceně. Nebývá zvykem, že se vítězná sestava mění, ale čím to, že vy jste ji takto měnil?

„V prvním kole nemohl hrát Costa. Chtěl jsem ho ale dostat zpět do sestavy, protože celou přípravu podával velmi dobré výkony, hlavně ve spojení s Plechatým. Na Baník jsme místo Plechatého postavili Štetinu, protože jsme se celkem právem báli toho, jak by reagoval na Baroše. Ten by se nastěhoval k němu. Štetina ale tuto roli zvládl a až na moment, kdy dostal červenou kartu, hrál výborně. Vyloučení ale jeho výkon trochu pokazilo.“

Bořek Dočkal odehrál poslední utkání v polovině listopadu. Nezvažoval jste jeho pozvolnější zařazení do sestavy?

„Upřímně, ne. Byl jsem dávno dopředu rozhodnutý, že když ho podepíšeme, bude hrát. Měl jsem i představu toho, jak by to kolem něho mělo vypadat a jsem rád, že to vyšlo. Pozvolnější zařazení jsem ale nezvažoval vůbec, i když by se to možná nabízelo. Na to, že tak dlouho nehrál zápas, vyjma nějakého našeho modelového utkání na Strahově, klobouk dolů, jak to zvládl.“

Do sestavy se vrátil Adam Hložek. Ceníte si jeho výkonu o to více, že ho dokázal předvést právě proti kvalitnímu soupeři, kdy nevypadal jako 16letý kluk?

„To je obdivuhodné. Na hřišti skutečně nevypadá jako 16letý kluk. Je to dané i jeho fyzickou konstitucí. Fantasticky používá tělo a nebylo na něm znát ani to, že bylo prakticky vyprodáno. Nic s ním nehne. Na tréninku se chová stejně jako v zápase, což mi u něj dává jistotu k tomu, abych ho postavil. Podal velmi dobrý výkon.“

Co jste říkal výkonu Václava Drchala? Nechybělo moc a mohl zaznamenat nejen dva góly, ale dokonce hattrick.

„Souhlasím. Mohl přidat dva, tři góly. Proto na hřiště šel. V přípravě hrál podobně. Věděli jsme, že po červené kartě, kterou jsme dostali, musíme do hry dostat větší pracovitost a náběhovost. To vše splnil a korunoval to třetím, důležitým gólem. Jeho výkon byl výborný.“

Poprvé usedl mezi náhradníky Kanga. Bude mít po výkonu týmu proti Baníku těžké vrátit se do sestavy?

„Nechci polemizovat o tom, kdo to bude mít těžké a kdo ne. Měli jsme k dispozici 21 hráčů a pět jich bylo na tribuně. Chtěli jsme mít v kádru velkou konkurenci a díky bohu ji máme. Důležité je, aby se kluci chovali jako profesionálové, což se zatím chovají. Nyní ale nepřemýšlím o tom, jestli to někdo bude mít těžké. Určitě budou ale zápasy, kdy ho budeme potřebovat do výstavby. Na druhou stranu to, že dám na desítku Dočkala, jsem věděl a byl jsem tak dávno rozhodnutý. Celou přípravu ve spodní pozici hráli Sáček, Frýdek a Hašek, takže ani tady jsem zařazení Kangy nezvažoval a nechal jsem to logicky takto.“

Jak jste spokojený v úvodu jara s výkony Michala Sáčka, který působí na hřišti nenápadně?

„Úkoly plní dle mých představ. Ve druhé půli šel jeho výkon výrazně nahoru. Měl za sebou nyní dvakrát absenci v tréninku, protože měl zdravotní problémy a tři, čtyři dny toho neodtrénoval tolik, kolik by měl. Bylo to na něm znát a nevyrovnal se výkonům z přípravy. S Baníkem na dobré výkony ale navázal a podal vynikající výkon. Byl agresivní, vyvážel míče nahoru, měl tam i průnikové přihrávky. Hrál přesně to, co od něj čekáme.“

Kde se podle vás duel s Baníkem zlomil?

„Rozdělil bych utkání na určité pasáže. Začali jsme velmi dobře, ale potom jsme po snad pěti zbytečných ztrátách v naší rozehrávce trochu znervózněli. Navíc přišla inkasovaná branka. Za jeden z klíčových momentů považuji to, že se nám podařilo do poločasu vyrovnat. Ve druhém poločase jsme navázali na náš výkon z konce prvního dějství a pomalinku jsme začali Baník utahovat a přehrávat. Dali jsme druhou branku a chybělo jen to, vstřelit třetí. Samozřejmě nás na chvíli zbrzdilo vyloučení. Pak ale přišel další klíčový moment, kterým byla třetí branka Drchala. Potom jsme zápas nejen jasně kontrolovali, ale mohli i přidat nějaké góly.“

Dařilo se také Davidu Mobergu Karlssonovi. Připsal si gól a asistenci, vždy po standardní situaci. Byl i toto důvod, proč jste ho přivedli, nebo je to přidaná hodnota?

„Standardky jsou něco navíc. Na druhou stranu je to hráč, který umí jeden na jednoho. Jeho branka byla hrozně důležitá. Bylo to spíš pro leváka. Když tam stál s Dočkym, tak jsme všichni čekali, že to bude kopat on, ale Karlsson to vzal na sebe a dobře udělal.“

Byl jste překvapený, jak suverénně jste zvládli oslabení?

„Zvládli jsme ho díky tomu, že hráči nezačali couvat. Byli jsme pořád aktivní a fyzicky jsme na tom byli dobře. Pořád jsme pracovali a měli obrovskou vůli po vítězství. Ale ano, bylo to příjemné překvapení, že jsme oslabení takto zvládli. Byly tam dokonce pasáže, kdy jsme Baníku dokonce nepůjčili míč. Přesouvali jsme těžiště zleva do prava a soupeř nevěděl, jak na to reagovat.“

Co se děje s Tettehem, který byl poněkud nevýrazný. Nestouply mu do hlavy třeba spekulace o možném přestupu? Na jaře je to zatím trochu stín podzimního Tetteha.

„Popravdě nevím. Těžko se mi hodnotí, jak on přemýšlí nad různými spekulacemi. Nebudu mluvit teď o Tettehovi, ale celkově, když hráči začnou mít v hlavě nějaké telefony o tom, že mohou jít tam, nebo tam, tak to nikomu nikdy nepomůže. Tetteh měl navíc problémy i v přípravě, když ne celou absolvoval, což je v jeho případě asi klíčové. Jako by si nyní chtěl rozložit síly na celý zápas, místo aby se vydal třeba na 45, 50 minut. Souhlasím ale s tím, že má podstatně na víc, než zatím předvádí.“

