Trpišovský: Messi nám dal recept na Sevillu. Škodova penalta je má vina | iSport.cz

Bál jste se, že bude po Genku problém přepnout na českou ligu?

„Důležité bylo, že se hrálo až v pondělí, den navíc nám pomohl. Ale nic jsme nepodcenili, věděli jsme, že to bude těžký zápas. Pamatuju si, jak jsme se tady se Slováckem loni trápili (0:0). Oni od trenérem Svědíkem zaslouženě vyhráli pět zápasů ze šesti. Nedostávají moc branek, mají výborný pohyb. Ale přepnout těžké nebylo. Na týmu jsem viděl, jak bere zápas vážně. Obavy byly maximálně z toho, abychom dokázali běžecky diktovat tempo, což po zápasu v Evropě není nikdy jednoduché a Slovácko umí být nepříjemné.“

Ale zápas jste zvládli s přehledem.

„Jsem rád, že tým dokázal navázat na výkon z Genku. V nasazení, soubojích i chtění na hřišti. Po dlouhé době jsem celkově spokojený. S výsledkem, hrou i tím, že jsme zápas měli pevně v rukou. Možná až na vstup do zápasu. Slovácko bylo hodně živé, nám trochu trvalo než jsme rozběhali únavu. Ale jinak byl přístup týmu skvělý, velice dobře zvládnuté utkání. Při troše lepšího řešení některých situací mohlo být vítězství i vyšší. Vážím si toho, protože poslední výsledky Slovácka nejsou náhoda. Nás stálo hodně úsilí, abychom utkání zvládli.“

Jak těžké bylo skládat sestavu? I s ohledem na povedený výkon v Belgii.

„Nám bylo jasné, že nějaké změny musejí ohledně typologie utkání přijít, třeba že budou hrát Hušbauer se Stochem. Trochu nám to zkomplikoval zdravotní stav některých hráčů. Zároveň cítíme, že kluci mají dobrou formu, nebylo jednoduché vyndat ze sestavy Traorého. Rozhodovali jsme se mezi ním a Králem. Na střídačce jsou i další hráči, kteří by si zasloužili hrát. Takže jsme zvažovali i větší změny, ale zase není dobré to úplně rozbít. Definitivně jsme se rozhodli až dneska o rozcvičení, někteří přetížení hráči dostali i volno.“

Zdravotní problémy se týkají koho?

„Jsou spíš drobnější. Bořil s lehký zraněním nastoupil už v Genku, pak měl i problémy v rodině. Jednu noc nespal. Na doporučení fyzioterapeutů jsme se mu rozhodli dát volno, aby si vyčistil hlavu. Volno měl i Zmrhal, který si z Genku přivezl drobnou virózu. Ale včera už trénoval. Je dobře že teď hrajeme až v neděli, můžeme dotrénovat.“

A Petr Ševčík?

„Původně byl v nominaci, vypadl z ní až dopoledne. Měl problém s tříslem, i proto šel na lavičku narychlo Tomáš Vlček, který dopoledne hrál za juniorku.“

Po zápase s Teplicemi jste říkal, že se na penalty ze zvyku nekoukáte. Milan Škoda dneska nedal, neporušil jste to?

„Je to tak (usměje se). Uvědomil jsem si to, až když Škoďák kopal. Nestihl jsem dojít na své místo, je to má vina. Aspoň jsme si ověřili, že to funguje. Musím to vzít na sebe, naštěstí nás to nemuselo tolik mrzet.“

Sledoval jste o víkendu souboj Sevilly s Barcelonou?

„Sledoval, byl to výborný zápas. Barcelona nám dála recept, Messi ukázal, jak se přes jejich obranu prosadit. My to teď jen musíme aplikovat a přenést na hřiště. Ale Sevilla hrála výborně, jenže pak to rozhodl Messi. Pro nás je skvělé, že se můžeme s takovým týmem poměřit. Věřím, že jim to hodně ztížíme. Pokusíme se jim vnutit náš styl hry a být nepříjemní. Konečně jsme dostali ten velkej tým, který jsme si přáli, takže teď musíme ukázat, že se mu umíme vyrovnat.“

