Kayambův návrat! Trošku mě porážka Opavy bolí, přiznal plzeňský záložník | iSport.cz

Jak jste si vychutnal návrat do Opavy?

„Těšil jsem se, že se sem vrátím. Věděl jsem, co nás čeká. Znám tohle prostředí, výbornou atmosféru na stadionu. Bylo to pro mě zajímavé utkání.“

Domácí vás do mnoha akcí nepustili, co?

„Počítal jsem, že na mě budou nachystaní. Občas mě i zdvojovali. Bylo to těžké, ale důležité je, že jsme vyhráli. Fanoušci byli výborní jako vždycky, patří k nejlepším v republice. Možná mě trenér vystřídal i kvůli nim, aby mi mohli zatleskat. Ale každý v Opavě ví, kdo je Joel.“

Překvapilo vás, že na vás soupeř vyrukoval se třemi štítovými záložníky Zavadilem, Řezníčkem a Schaffartzikem?

„Nedivím se. Proti Plzni takto musíte hrát, není to sranda. Opava nehrála špatně, bojovala. Trošku mě bolí, že prohrála. Něco jsem tady prožil. Věřím, že se zachrání. Když bude hrát takto jako proti nám, tak se jí to určitě povede.“

Věřil jste, že se v Plzni prosadíte tak rychle do základu?

„Jo, já si věřím. Ale už musím dávat góly.“

SESTŘIH: Opava - Plzeň 1:2. Spousta kontroverzí, ale Viktoria vydřela důležitou výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+1. Juřena Hosté: 24. Hrošovský, 79. Chorý Sestavy Domácí: Šrom – Simerský, Svozil, Žídek, Hrabina – Jan Řezníček (79. Jursa), Zavadil – Zapalač (61. Stáňa), Schaffartzik (67. Juřena), Jurečka – Smola. Hosté: A. Hruška – Brabec, M. Havel, Pernica, Limberský – Hrošovský, Procházka – Hořava (67. Al. Čermák), J. Kovařík, Kayamba (88. Pačinda) – Chorý (84. Bakoš). Náhradníci Domácí: Fendrich, Helebrand, Jursa, Stáňa, Juřena, Rychlý, Manzia Hosté: Kozáčik, Řezník, Ekpai, Čermák, Petržela, Bakoš, Pačinda Karty Domácí: Žídek, Zavadil Hosté: Brabec, Chorý, A. Hruška Rozhodčí Lerch – Koval, Vlček Stadion Stadion v Městských sadech, Opava

