Slavia sází vše na Škodu, v útoku nemá náhradu. Zvládne to, tuší Hynek | iSport.cz

Na zdi Edenu visí jeho obrovská podobizna. A teď aby se k ní fanoušci Slavie opravdu začali modlit. Přichází totiž klíčová část sezony, a v ní bude Milan Škoda důležitou postavou. Věk nevěk, zdraví nezdraví...

„Jedno z témat, která řešíme, je, jestli postavíme Milana Škodu,“ prohlásil kouč Jindřich Trpišovský před šlágrem s Viktorií Plzeň. A Škodu potom fakt nepostavil.

Jakmile přijde na řadu utkání, které se blíží „evropské“ náročnosti, potažmo přijde přímo takový pohárový duel, přetřásá se nasazení Milana Škody pokaždé.

Proti němu hovoří rychlost, horšící se dovednost vymíchat obránce a upalovat do volného prostoru. Prostě něco, na co by český tým chtěl proti evropským favoritům spoléhat, tedy vychytat vhodnou chvíli na útok, a sestřelit soupeře bleskovým manévrem. Vysoký silák se hodí spíš do jiných zápasů.

Jenže za poslední dobu se stalo něco, co všechny podobné teorie staví do autu, nebo aspoň ukazuje, že nelze provést spěšný soud zarámovaný na první pohled zřejmým zjištěním.

Škoda se vytáhl v odvetě prvního vyřazovacího kola Evropské ligy v Genku. Nejenže dal dva góly, ale zvládal nabourávat rozehrávku Racingu a díky vynikající podpoře ostatních spoluhráčů, což je úplně nejdůležitější, byl cítit v mnoha dalších nebezpečných situacích.

„Bál jsem se, že budu odříznutý, že to odse...,“ přiznal slávistický střelec svou noční můru, která ho už ostatně několikrát za kariéru postihla.