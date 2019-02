Horváth o Plzni: Vtipkoval o Messim, chválí posily. Jak rozvíjí talenty? | iSport.cz

Horváthovým hlavním úkolem je od ledna plzeňská juniorka, kam se přesunul po angažmá ve druholigovém Sokolově. Jako trenér zde vede nadějné mladé hráče, kteří jsou na pomezí dorosteneckého a dospělého fotbalu. "Jsem rád, že jsme vítězné dotáhli zápas v Hradci (3:2), protože jsme první prohráli s Boleslaví (1:2)," připomněl výsledky plzeňské juniorky na začátku roku.

"Jsou tam zajímaví, talentovaní kluci, možná mají před sebou velkou budoucnost. Jména ale neřeknu," vyjádřil se o kvalitě svých svěřenců. "Můj úkol je kluky přesvědčit, že je třeba denodenně se sám sobě věnovat a pracovat na sobě. Možná to ode mě zní divně, ale když se zeptáte třeba trenéra Vrby, jak jsem jako hráč trénoval, tak vám řekne, že jsem pokaždé trénoval naplno, když jsem byl zdravý a mohl jsem. Kluci by hlavně sami sobě měli chtít dokázat, že se můžou dostat sem do ligového mužstva a případně dál. Já bych jim na té cestě měl pomoct," popsal dřívější vynikající fotbalista své aktuální angažmá.

Horváth je spojený se vzestupem plzeňského fotbalu, jako kapitán byl u prvního titulu i dvou účastí v Lize mistrů. Teď z trenérské pozice pozoruje, jak se v západočeské kabině prosazují noví fotbalisté. V zimě kádr rozšířili Jean-David Beauguel, Joel Kayamba a Erik Pačinda, na poslední chvíli se k mužstvu na hostování s opcí připojil i Jakub Brabec.

"Pro mě je překvapení, jak rychle se kluci adaptovali. Je vidět, že okysličování mužstva funguje za pochodu, kromě Erika (Pačindy), který toho zatím moc nenahrál, jsou kluci přínosem. Minimálně tvoří výraznou konkurenci na své posty. To je jen dobře, když budou do Plzně chodit takoví hráči, co jsou okamžitě schopní nastoupit," ocenil Horváth.

"Brabčák (Jakub Brabec) je také dobrý hráč, jsem překvapený, že ho Sparta nechtěla, protože zrovna na stoperu měla problém. Dobře pro nás. Je to mladý, perspektivní hráč, co už má něco za sebou a může být i zajímavý na prodej do ciziny. Je zobchodovatelný a kvalita tam také je."

Horváth se vyjádřil i ke své trenérské práci, na kterou se vrhl po skončení hráčské kariéry. "Na fotbal už se koukám trošku jinak. Snažím se hodně používat video, zastavovat si věci, kde se stávají chyby, kde je opakujeme a pak je odstraňovat. Nadávám u toho strašně. Třeba Petr Jiráček, když začínal v Plzni, dělal podobné chyby, co dělají kluci u mě v juniorce. Ale dostal se i do reprezentace, na jeho příkladu je vidět, že se s tím dá pracovat. Ale hráč musí mít potenciál a být pracovitý, třeba právě jako Jiráček. Kluci musí přijmout radu ode mě nebo jiných trenérů. Pokud nad tím nebudou chtít přemýšlet a něco změnit, je to v podstatě zbytečné," pověděl Horváth.

Mezi dotazy padla řeč i na jeho hráčskou kariéru, konkrétně na srovnání s Lionelem Messim a možnost vítězství v anketě Zlatý míč. "Já mu nesebral normální míč, takže ani ten zlatý. Asi nejblíž jsem k tomu byl na Slavii (Plzeň v Edenu hrála zápasy Ligy mistrů při své první účasti v soutěži, nastoupila tam i proti Barceloně), tam jsem ho málem chytil," usmíval se Horváth.

S juniorkou už se chystá na nedělní souboj s Jabloncem, v sobotu mu předchází ligový souboj dospělých týmů. "Jablonec zmydlíme," pravil 43letý kouč, který na severu Čech rozjížděl svou dospělou kariéru. "Mají tam dobré hráče, každý půlrok někdo odejde a nahradí ho dva hráči, co se poperou o jeho místo, Je to zajímavé, klub nemá velkou fanouškovskou podporu, návštěvy spíš klesají a jsou až smutné. Ale mužstvo přes to podává dobré výkony a je to nepříjemný soupeř."

