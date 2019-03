Posila pro Slovácko! Po konci ve Slovanu přichází útočník Hološko | iSport.cz

Hološko naposledy působil ve Slovanu Bratislava, kde se v únoru dohodl na ukončení smlouvy. Do Slovácka, kterému patří deváté místo v ligové tabulce, přichází jako volný hráč. V Liberci hrával v letech 2002 až 2005 a přispěl k titulu v sezoně 2005/06, přestože už jaro odehrál v tureckém Manisasporu. V české lize má na kontě 54 utkání a 17 gólů.

Působil také v Trenčíně, Besiktasi Istanbul, Rizesporu a Sydney. Ve slovenském národním týmu odehrál 65 zápasů, ve kterých vstřelil osm branek. Naposledy reprezentoval v roce 2015.

"Filip má do fotbalu stále velkou chuť, a protože ve Slovanu nedostával tolik příležitostí, kolik by si představoval, chtěl jít někam, kde bude na hřišti častěji. Zájem mělo více klubů a po zvážení všech okolností se Filip rozhodl pro Slovácko, s nímž se zatím dohodl na působení do konce probíhající sezony," uvedl pro Hološkův web hráčův zástupce Milan Lednický.

SESTŘIH: Slavia - Slovácko 4:0. Sešívaní neměli slitování, hotovo bylo do hodiny 720p 360p REKLAMA

LIGA NARUBY: rabona, co skončila v kotrmelcích a Baroš v MMA 1080p 720p 360p REKLAMA