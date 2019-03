Nguyen: Sparta? Nic zvláštního. Chci vyhrát stejně jako proti Slavii či Plzni | iSport.cz

Je brankářským objevem sezony. Během té minulé působil Filip Nguyen ještě v druholigové Vlašimi, za Slovan následně začal na lavičce, nicméně teď patří mezi největší opory kádru. Mezi gólmany má druhou nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků (82,5 %) a připsal si také druhou nejdelší sérii (440 minut) bez obdržené branky. Nyní ho čeká premiéra proti Spartě, bude přitom chtít odčinit zápas v Ostravě i dokázat, že patří mezi vybranou gólmanskou smetánku.

Tři jarní zápasy, dvě výhry. Panuje s body v týmu spokojenost?

„Dva zápasy jsme odehráli doma, oba jsme přitom vyhráli a řekl bych, že docela jednoznačně. Spokojení ale nejsme, z Ostravy jsme si chtěli přivézt nějaké body, což se nepovedlo. Těžko říct, čím to, že se nám doma daří víc než venku. Kdybych to věděl, určitě bych běžel hned za trenérem (směje se).“

Nyní vás čeká duel proti Spartě. Vy proti ní nastoupíte vůbec poprvé v kariéře, navíc jste rudý dres oblékal. Jak se těšíte?

„Těším se spíš z toho pohledu, že jde o Spartu. Není to o tom, že jsem za ni kdysi hrál. Žádnou stopu jsem v Áčku prakticky nezanechal. Budou tam sice lidé, které znám: asistent trenéra, kouč gólmanů... ale nijak zvláštní to rozhodně nebude. Budu je chtít porazit i tak, je to stejné, jako kdybychom hráli s Plzní, Slavií nebo Ostravou.“

Většina hráčů tvrdí, že se statistikami nezabývají, ale může hrát roli i fakt, že Sparta šestkrát po sobě v Liberci nevyhrála?

„Osobně nepůjdu na hřiště s tím, že se tady Spartě nedaří. To je spíš záležitost soupeře, jestli u něj přijde nějaký pokles sebevědomí. Nám mohou psychiku tato čísla podpořit, ale nemůžeme se o ně opírat. Musíme podat stoprocentní výkon a udělat vše proto, abychom je porazili.“

Jak moc velká komplikace pro vás bude Bořek Dočkal?

„Bořka všichni známe. Je kapitánem reprezentace, má za sebou dobrou kariéru. Byl v Číně i Americe, kde se stal nejlepším nahrávačem… Kvalitu má obrovskou, a i kdyby Spartě nepomohl herně, tak jí pomůže mentálně. Je pravým lídrem kabiny.“

Na které hráče by se měl gólman proti Spartě soustředit?

„Upřímně mají celou škálu nebezpečných hráčů. Tetteh dává hodně gólů, pak je tu Dočkal a jeho přihrávky, Kanga má zase střely z dálky. Karlsson teď trefil trestňák s Ostravou. Nelze se zaměřit na jednoho hráče, za Spartu už nehraje Davida Lafata, který dával 20 gólů za sezonu. Teď jsou nebezpeční všichni.“

Na výbornou podzimní formu jste navázal i na jaře. Máte s postupem času vyšší sebevědomí?

„Mám na kontě 15 ligových startů, což stále není moc. Nedá se říct, že bych ušel dlouhou cestu. Jsem stále nováček a nějak si nevyskakuju. Z posledních třech zápasů jsem toho moc na práci neměl, ale s výkonem v Ostravě (Baník vyhrál 2:1) spokojený nejsem. Každý inkasovaný gól si analyzuji a oba góly nebyly z kategorie nechytatelných.“

Mezi brankáři máte jednu z nejvyšších úspěšností zásahů, blíží se spíš hokejovým číslům. Vnímáte statistiky a přikládáte jim váhu?

„Vnímám to. Vím, jak se nám daří a nedaří, musí z toho však těžit tým. Kdybych měl vysokou úspěšnost a nesbírali bychom body, je to k ničemu. Cena hráče se zvedá podle toho, jak se daří týmu. Čím víc bodů budeme sbírat, tím budou statistiky důležitější. Kdybychom byli v tabulce dole a já měl skvělá čísla, nepomůže to ani týmu a ani mně.“

Statistiky Filipa Nguyena v sezoně 2018/2019 Zápasy: 13

Minuty: 1170

Inkasované branky: 7

Zákroky: 33

Udržená čistá konta: 8

Nejdelší série bez gólu: 440

Chycené penalty: 2

Úspěšnost zákroků: 82,5 %

Žluté karty: 1

Přihrávky: 455

Úspěšnost přihrávek: 84,4 %

